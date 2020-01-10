Zimmetten yargılanan müdürün kuruma ziyaretini paylaştı, ceza aldı

Karaman'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bir rehabilitasyon merkezinin zimmet suçundan yargılanan ve görev yeri değiştirilen müdürünün kurumu ziyaretini paylaşan çalışana savcılığın "kovuşturmaya yer yok" kararına rağmen ceza verildi. 5 yevmiye kesme ve başka kuruma gönderilme cezası alan çalışan karara üzüldüğünü ve hakkını arayacağını söyledi.

HARCIRAH VE YOLLUK ÜCRETLERİNE EL KOYMA, BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLAMA…

​Ermenek'te faaliyet gösteren 168 yaşlı ve engellinin kaldığı, yaklaşık 180 personelin çalıştığı Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan Aziz K., 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aziz K., görevli olarak gittikleri şehir dışı gezilerinde almaları gereken harcırah ve yolluk ücretlerini alamadıklarını, işe başladığında kurum müdürü Mehmet Y.'nin kendisinden bir maaş para talep ettiğini, işe başlayan istisnasız herkesten ortalama bir maaşlık ücret talep edildiğini, bu paraları Mehmet Y.'nin talimatı ile kurum çalışanı Mehmet Ali B.'nin topladığını belirtti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kurumda çalışan 70 kişi, müşteki olarak ifade verdi. İşçilerin çoğu, ifadelerinde Aziz K.'nin iddialarını doğrulayarak, il dışı görevlerinde çoğunlukla harcırah almadıklarını ve kendilerinden 1500 ile 2000 lira arasında bağış adı altında para istendiğini öne sürdü.

İDDİANAME HAZIRLANDI, YARGILAMA BAŞLADI

Soruşturma başladıktan sonra görev yeri değişen rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y. ve eski hemşiresi Makbule G. hakkında 'zincirleme zimmet', müdür yardımcısı Öznur K. "'suçu bildirmeme ve gizleme", merkezle bağlantısı olan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hasan A. hakkında da "Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmesinin ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

"ZİMMETE GEÇİRİLEN MİKTAR 130 BİN LİRA"

Bazı belgelerin kağıt kıyma makinesiyle yok edildiği belirtilen iddianamede, ''Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada kurum yetkilileri tarafından çalışanlardan istenildiği iddia edilen ve tanıkların verdiklerini iddia ettikleri para miktarının yaklaşık 130 bin lira civarında olduğunun alınan ifadelerden anlaşıldığı'' ifadelerine yer verildi.

ÇALIŞAN İÇİN "KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR" KARARI

Şüphelilerin yargılanması devam ederken eski müdür Mehmet Y., 23 Ekim 2019 tarihinde kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için kuruma geldi. Mehmet Y., kurum içerisinde eski mesai arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. Bu anlara ilişkin fotoğraflarda yerel internet haber siteleri tarafından haberleştirildi.

Mehmet Y. bunun üzerine "özel hayatın gizliliği ihlal edildiği" suçlamasıyla, fotoğrafları basına verdiğini iddia ettiği temizlik personeli Sevcan S. ile bunu haberleştiren gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başsavcılık yapılan soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ CEZA VERDİ

Mustafa Y.'nin aynı şikayeti üzerine Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de Valilik onayıyla soruşturma başlattı.

Yapılan soruşturma sonunda geçen yıl kasım ayında şirket personeli olan temizlik görevlisi Sevcan S. hakkında, "Amirleri, iş yeri mensupları, iş yeri arkadaşları veya maiyeti hakkında yalan ve yanlış şayialar çıkarmak, asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmak, görevini ihmal etmek veya lakayt davranmak, kendisine verilen yetki dışında iş yapmak" maddeleri nedeniyle maaşında 5 yevmiye kesimi ve "çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam etmesinin kendisi ve kurumun işleyişi açısından sakınca oluşturacağından İl Müdürlüğünce belirlenecek başka bir kurumda görevlendirilmesi" cezası verildi.

Ayrıca konunun daha detaylı incelenmesi için Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu.

Güvenlik görevlileri Hüseyin K.ve Hasan B. hakkında da "Görevini ihmal etmek veya lakayt davranmak, kendisine verilen yetki dışında iş yapmak" maddeleri nedeniyle maaşından 5 yevmiye kesimi yapılarak, mevcut çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam etmesinin kendisi ve kuruluş işleyişi açısından sakınca oluşturacağından İl Müdürlüğü'nce belirlenecek başka bir kurumda görevlendirilmesine karar verildi.

Yevmiye kesme ve başka kuruma gönderilme cezası alan çalışanlar ise bu duruma üzüldüklerini, haklarını arayacaklarını söyledi. (Karaman/DHA)

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