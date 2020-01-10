10 Ocak 2020 13:32

Demokrat Makina Mühendisleri İstanbul Şube Yönetim Kurulu adaylıklarını açıkladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden ‘Demokrat Makina Mühendisleri’, 34. dönem yönetim kurulu adaylarını açıkladı.

Adaylıklarını açıklayan Demokrat Makina Mühendisleri

Fotoğraf: Evrensel

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    TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden ‘Demokrat Makina Mühendisleri’, 34. dönem yönetim kurulu adaylarını açıkladı. 8-9 Şubat’ta yapılacak seçimli genel kurul öncesi Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılan basın toplantısında, Demokrat Mühendisler adına İbrahim M. Tataroğlu konuştu.

    2020-2022 dönemine dair çalışma planlamalarından bahseden Tataroğlu, temel hedeflerini; “Üyelerin yönetimimizin bileşeni haline getirilmesi ve karar süreçlerine etkin katılım sağlanması, üyelerimizin oda ve meslektaşlarıyla kurduğu ilişkinin geliştirilmesi, mesleki gelişimde etkin rol ve meslektaş niteliğinin artırılması, meslektaş dayanışması ile ücretli ve işsiz üyelerle dayanışma, sanayileşme ve kent mücadelesinde etkin rol” ifadeleriyle açıkladı.

    İbrahim M. Tataroğlu, konuşmasında ekonomik krize de değindi. Tataroğlu, “İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, meslektaşlarımızın da mesleki yetki ve sorumluluklarının giderek geriletilmesi sorununu doğurmaktadır. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik hizmeti alması engellenmektedir” ifadelerini kullandı.

    “TMMOB’YE SALDIRI, YOLSUZLUĞUN KATMERLENMESİ DEMEK”

    İktidarın TMMOB’ye karşı saldırısının gerçek sebebinin, kentleri, ormanları, kıyıları, doğal kaynakları türlü yollarla talan edenlere karşı verilen hukuki, demokratik mücadele olduğunu kaydeden Tataroğlu, “İktidarları döneminde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarının yaşandığı ve bu yolsuzlukların kentsel dönüşüm adı altında rantsal paylaşıma dönüştürüldüğü düşünülürse, TMMOB’yi etkisizleştirmek, yolsuzlukların katmerlenmesi demektir” dedi.

    Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 8 Şubat 2020 tarihinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde Genel Kurul, 9Şubat 2020 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde seçim gerçekleştirecek. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu adayı ‘Demokrat Makina Mühendisleri’ asıl listesi İbrahim M. Tataroğlu, Ali Haydar Karaçam, Ahmet Akçakaya, Aydan Adanır, Seyfettin Avcı, Elif Soyvural ve Tuncay Korkmaz’dan oluşuyor. (HABER MERKEZİ)

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