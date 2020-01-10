10 Ocak 2020 12:56

Avustralya'daki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti: Ölü sayısı 27 oldu

Ülke genelinde eylül ayından bu yana süren yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken 10,3 milyon hektar alan kül oldu.

Avustralya'da yanan ormanlık alana müdahale edilirken

Fotoğraf: AA

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    Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti.

    AA'da yer alan habere göre, ülke genelinde eylül ayından bu yana süren yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 10,3 milyon hektar alan da kül oldu. Son birkaç gündür nispeten yumuşayan hava koşullarının ardından rüzgar hızının ve hava sıcaklığının yeniden artmaya başladığı Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde tahliye çağrısı yapılan binlerce kişi evlerini terk etti. Askeri helikopterlerden de risk altındaki bölgelere acil durum malzemeleri bırakıldı. Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, basına yaptığı açıklamada, "İnsanlardan dışarı çıkmaları ve daha güvenli yerlere gitmelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

    Yetkililer, eyalette Eden, Batemans Bay and Nowra bölgeleri dahil Sydney kentinin kıyı kasabalarının yeniden yangın tehdidi altında olduğunu belirtti.

    Yeni Güney Galler'de yangınlar 100'den fazla farklı noktada etkili olurken, bunlardan 50'sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

    Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası'nın yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı Kingscote kasabasında, değişken hızlı rüzgarların artırdığı alevler yollarla bağlantıyı kopardı, yöre halkından bazıları geceyi deniz kenarı yakınlarında geçirdi.

    MİLYONLARCA HAYVAN YAŞAMINI YİTİRDİ

    Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 2 bini aşkın ev kül olurken milyonlarca hayvan da yaşamını yitirdi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulundu. Ölen hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin, kuşların, koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor. Çevre bilimci Stuart Blanch, "Kangurular, alevlerden kaçabiliyor ancak çoğu çitlere takılarak can veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

    EARTH ALLIANCE'DAN 3 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

    Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, Avustralya'da süren yangınlarla mücadeleye destek amacıyla 3 milyon dolarlık Avustralya Yangın Fonu oluşturulduğu bildirildi. Daily Mail gazetesinin haberine göre, 3 milyon dolarlık fonun, itfaiyecilere ve uzun vadeli iyileştirme çalışmalarına destek olmak için kullanılacağı kaydedildi. Fonun yerel bazı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmanın yanı sıra yangınlarından etkilenen topluluklara yardım etmeyi, vahşi yaşamın kurtarılmasına ve ekosistemin restorasyonuna destek olmayı amaçladığı aktarıldı.

    Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye destek olmak için Şarkıcı Pink (Alecia Beth Moore) 500 bin dolar, Metallica da 750 bin dolar bağışlayacağını duyurmuştu.

    TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

    Yetkililer, artması beklenen hava sıcaklıkları öncesinde ülkenin güneydoğu bölgesinde ikamet edenlere tahliye çağrısında bulunmuştu. Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

    Andrews, dün, tehlikenin boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu ifade ederek, kötüleşmesi beklenen hava koşulları öncesinde eyaletteki felaket durumunu 48 saat uzatmıştı.

    Yangınların, evleri ve insan hayatını tehlikeye atmaya devam ettiği Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerinde halka uyarılar yapılarak, önlemler almaları istenmişti.

    Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda geçen hafta da binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmişti. (DIŞ HABERLER)

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