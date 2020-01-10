Emirhan DURMAZ

İzmir

İzmir’de Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde kablolarda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 15 gündür 3 sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Mağdur edildiklerini dile getiren mahalleli sürece tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Gülay Ç. “Herhangi bir açıklama yapılmadan günlük en az 7-8 saatlik kesintiler yaşanıyor hatta geçen gün 12 saate ulaştığı bile oldu. Arayıp arıza ihbarında bulunduğumuzda ise görevliler kutuyu açıp, şalteri kaldırıp gidiyorlar ve en fazla 2-3 saat sonra yeniden kesinti yaşanıyor. Buzdolaplarında yiyeceklerimiz bozuldu, gün içerisinde solunum cihazına bağlanması gereken bir komşumuz var. Vatandaşı mağdur etmeye hakları yok” diye konuştu.

"SORUN ALTYAPISAL"

Mahallede market işleten Adnan Gülgün ise, “İlk bir hafta gidip gelen elektrik, son bir haftada uzun süreli kesintilere dönüştü. Yoğun şikayet ve baskılarımız sonucu gelen Gediz Elektrik onarım ekipleri ana hattı kontrol etti ve arızanın giderileceğini söyledi” diye konuştu. Sık sık yaşanan arızalar nedeniyle jeneratör kullanmak zorunda kaldığını dile getirerek, maliyetinden yakınan Gülgün, elektrik kesintileri yüzünden amortisman giderlerinin arttığını ifade etti. Gülgün, görevlilerin “Kabloları fareler kemirmiş ve kopukluk meydana gelmiş, sorunun kaynağı bu” demesi üzerine, “Sorunun altyapısal olduğu aşikar. Biz geçici onarımlar, olayın üstünü örtmeler değil kalıcı çözümler istiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.