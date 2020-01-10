10 Ocak 2020 12:14 Güncelleme: 10 Ocak 2020 12:45

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

İzmir Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde sık sık ve uzun sürelerle yaşanan elektrik kesintilerine mahalle halkı tepki gösterdi.

GÜNCELLENDİ
buca'da elektrik kabloları tamir ediliyor

Fotoğraf: Evrensel

Emirhan DURMAZ
İzmir

İzmir’de Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde kablolarda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 15 gündür 3 sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Mağdur edildiklerini dile getiren mahalleli sürece tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Gülay Ç. “Herhangi bir açıklama yapılmadan günlük en az 7-8 saatlik kesintiler yaşanıyor hatta geçen gün 12 saate ulaştığı bile oldu. Arayıp arıza ihbarında bulunduğumuzda ise görevliler kutuyu açıp, şalteri kaldırıp gidiyorlar ve en fazla 2-3 saat sonra yeniden kesinti yaşanıyor. Buzdolaplarında yiyeceklerimiz bozuldu, gün içerisinde solunum cihazına bağlanması gereken bir komşumuz var. Vatandaşı mağdur etmeye hakları yok” diye konuştu. 

"SORUN ALTYAPISAL"

Mahallede market işleten Adnan Gülgün ise, “İlk bir hafta gidip gelen elektrik, son bir haftada uzun süreli kesintilere dönüştü. Yoğun şikayet ve baskılarımız sonucu gelen Gediz Elektrik onarım ekipleri ana hattı kontrol etti ve arızanın giderileceğini söyledi” diye konuştu. Sık sık yaşanan arızalar nedeniyle jeneratör kullanmak zorunda kaldığını dile getirerek, maliyetinden yakınan Gülgün, elektrik kesintileri yüzünden amortisman giderlerinin arttığını ifade etti. Gülgün, görevlilerin “Kabloları fareler kemirmiş ve kopukluk meydana gelmiş, sorunun kaynağı bu” demesi üzerine, “Sorunun altyapısal olduğu aşikar. Biz geçici onarımlar, olayın üstünü örtmeler değil kalıcı çözümler istiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Reklam
EGE HABERLERİ
Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın meclis toplantısında belediye borçlarını öne sürerek işten atmaları savunmasına işten atılan işçiler tepki gösterdi.

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

İzmir Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde sık sık ve uzun sürelerle yaşanan elektrik kesintilerine mahalle halkı tepki gösterdi.

Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Konak Belediyesi ve İGC iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da AASSM'de gerçekleşecek.

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Zuhal Güneş ile "Nasıl bir yerel yönetim olmalı?" sorusundan yola çıkarak muhtarlık sürecini konuştuk.

İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İzmir'de uyuz vakalarının artmasıyla ilaç stokunda sorun yaşayan eczacılar takasa başvurmaya başladı.

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

Satsuma cinsi mandalinaların yetiştirildiği İzmir Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor. Yurttaşlar, projeye karşı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ücretler ve TİS maddeleri için eylem yaptı

Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ücretler ve TİS maddeleri için eylem yaptı

İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye, ücret farkları ve TİS maddelerinin uygulanması için eylem yaptı.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi talebiyle TBMM'ye önerge verdi.

İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var

İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, havadaki kükürt oranında artış olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.