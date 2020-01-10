Van'da çocuklara işkenceye suç duyurusunda 3 savcı değişti, ilerleme yok

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde 15 Şubat 2019 tarihinde gözaltına alınan Ö.S. (14), Ş.Y. (16) ve O.D. (17) hem gözaltına alınmaları sırasında hem de götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğünde işkenceye maruz kaldı. Van Barosunun ve çocukların avukatlarının ilgililer hakkında yaptığı suç duyurusunda ise ilerleme kaydedilemiyor. Başlatılan soruşturmanın üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen dosya yerinde sayıyor. Savcılığın aylar sonra istediği işkence görüntüleri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilmezken, Emniyet Genel Müdürlüğü, baro yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

EMNİYET BAROYU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Suç duyurusundan üç gün sonra Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Van Barosunu hedef alan bir açıklama yaparak, yönetim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Baro yönetimi de EGM hakkında "İftira", "Görevi kötüye kullanma" ve "Hakaret" gerekçesiyle karşı suç duyurusunda bulundu. Baronun başvurusunu kısa bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, işleme koymayarak karara bağladı.

BAKANLIK BİLGİ İSTEDİ

En son CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, işkenceye ilişkin TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesinin ardından Adalet Bakanlığı, savcılıktan soruşturmaya ilişkin bilgi istedi. Soruşturmanın başlatılmasından 3 ay sonra (21 Mayıs 2019) Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez şüphelilerin tespitine ilişkin kamera görüntülerini istedi.

Emniyet gönderdiği yazıda Asayiş Şube Müdürlüğünün çevresini gösteren kameraların olduğu, bina içerisini gösteren kamera olmadığı, dışarıyı gösteren kameraların ise 28 gün sonra geriye dönük kayıt üzerine yeni kayıt yaptığı, bu sebeple görüntü kaydı ve temininin ve incelenmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Ancak Van Barosu, delilerin karartılmaması amacıyla olayın yaşandığı ikinci gün savcılığa suç duyurusunda bulunarak görüntülerin alınmasını istemişti.

3 SAVCI İNCELEDİ, SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İşkence dosyasının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halen bir gelişme olmazken, kısa bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü savcılıkta bekleyen soruşturma dosyasına bir ek belge daha gönderdi. Ek belgelerde olayın yaşandığı güne ait kamera görüntülerinin olmadığına ilişkin tutanaklar tutulduğu belirtildi. O gün karakolda bulunan polislerin imzaladığı tutanaklar savcılığa gönderilirken, soruşturma dosyası bugüne kadar 3 savcı değiştirmekten davaya dönüşmüyor. (Van/MA)

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