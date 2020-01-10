Tazminatları için direnişe başlayan Tekno Maccaferri işçilerine jandarma engeli

Düzce'de kurulu Tekno Maccaferri fabrikasının kapanma kararı almasının ardından Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, tazminatlarının ödenmesi için fabrika içerisinde direnişe başladı. Savcılık talimatıyla gece yarısı fabrikaya sevk edilen jandarma ekipleri, direnişi engelleyerek işçileri dışarı çıkardı.

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada işçilerin, alın terlerinin karşılığı olan kıdem ve ihbar tazminatı haklarını talep ettiği belirtildi:

“Kapanan iş yerinin yemekhanesinde hakları için bekleyişlerini sürdürürken jandarma müdahalesi ile karşılaşmaları işçiye ve emeğe karşı haksız bir müdahaledir. 2017 Eylül ayında toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine ekmeklerini büyütmek için son çare olarak greve çıkan Tekno Maccaferri işçileri, yasayı uygulayarak fabrikadan mal çıkışını engellemesi gereken jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Grevde mal çıkışına izin vermeyen işçiler jandarma tarafından darbedilerek yerlerde sürüklenmişlerdi.”

İşverenlerin, krizin faturasını işçiye ödetmek istediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşyerinin ayakta kalması için bütün zorlukların üstesinden gelirken fedakarlık hep işçilerden bekledi. Şimdi kapanma kararı üzerine yasalardan doğan hakları olan ‘kıdem ve ihbar tazminatını’ vermemek için yıllarda iş yerine emek vermiş işçilere jandarma müdahalesi ile susturmak, haklarını aramamaları engellemek için gözdağı verilmek isteniyor. Sendikamız üyesi işçiler, bu krizin sebebi değildir ve kurbanları da olmayacaktır. Ülkeyi yerli ve yabancı sermaye için cennete, işçi ve emekçiler için cehenneme çevirenlere, üyemiz işçilerin hakların gasp ettirmeyeceğiz. İşçiler gece yarısı soğuk havada hakları için kararlılıkla işyeri önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanılmış haklarımızı alana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gün dayanışma günüdür. Değerli basınımız ve demokrasi güçlerini dayanışmaya çağırıyoruz.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)