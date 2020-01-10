10 Ocak 2020 11:47

Tazminatları için direnişe başlayan Tekno Maccaferri işçilerine jandarma engeli

Düzce’de fabrikanın kapanmasının ardından ödenmeyen tazminatları için direnişe geçen Tekno Maccaferri işçileri jandarma engeliyle karşılaştı.

Tekno Maccaferri işçileri fabrika önünde beklerken

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Düzce'de kurulu Tekno Maccaferri fabrikasının kapanma kararı almasının ardından Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, tazminatlarının ödenmesi için fabrika içerisinde direnişe başladı. Savcılık talimatıyla gece yarısı fabrikaya sevk edilen jandarma ekipleri, direnişi engelleyerek işçileri dışarı çıkardı.

    Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada işçilerin, alın terlerinin karşılığı olan kıdem ve ihbar tazminatı haklarını talep ettiği belirtildi:

    “Kapanan iş yerinin yemekhanesinde hakları için bekleyişlerini sürdürürken jandarma müdahalesi ile karşılaşmaları işçiye ve emeğe karşı haksız bir müdahaledir. 2017 Eylül ayında toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine ekmeklerini büyütmek için son çare olarak  greve çıkan Tekno Maccaferri işçileri, yasayı uygulayarak fabrikadan mal çıkışını engellemesi gereken jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Grevde mal çıkışına izin vermeyen işçiler jandarma tarafından darbedilerek yerlerde sürüklenmişlerdi.”

    İşverenlerin, krizin faturasını işçiye ödetmek istediği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İşyerinin ayakta kalması için bütün zorlukların üstesinden gelirken fedakarlık hep işçilerden bekledi. Şimdi kapanma kararı üzerine yasalardan doğan hakları olan ‘kıdem ve ihbar tazminatını’ vermemek için yıllarda iş yerine emek vermiş işçilere jandarma müdahalesi ile susturmak, haklarını aramamaları engellemek için gözdağı verilmek isteniyor. Sendikamız üyesi işçiler, bu krizin sebebi değildir ve kurbanları da olmayacaktır. Ülkeyi yerli ve yabancı sermaye için cennete, işçi ve emekçiler için cehenneme çevirenlere, üyemiz işçilerin hakların gasp ettirmeyeceğiz. İşçiler gece yarısı soğuk havada hakları için kararlılıkla işyeri önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanılmış haklarımızı alana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gün dayanışma günüdür. Değerli basınımız ve demokrasi güçlerini dayanışmaya çağırıyoruz.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

    ÖNCEKİ HABER

    ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah güçlerini vurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Trump, ‘Amerikan barışı’ dayatıyor

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Çocuk istismarına evlilikle af: Adım adım nasıl buraya geldik?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan-Putin görüşmesi ve Türkiye’nin bölgesel denklemdeki yeri

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa, İran’da kimden yana?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Onlar için asıl tehlike

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Mobbinge uğradığınız için sözleşmenizi feshedebilirsiniz

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ABD-İran Çatışması, Libya’ya Asker: Hayatı görmezden gelen okullar ve üniversiteler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Canlı | Kanal İstanbul Çalıştayı başladı, proje tüm yönleriyle değerlendiriliyor
    Canlı | Kanal İstanbul Çalıştayı başladı, proje tüm yönleriyle değerlendiriliyor

    İBB tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı başladı. Çalıştayda çok sayıda bilim insanı projeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini belirtecek.

    GÜNCELLENDİ
    10 Ocak, çalışamayan gazeteciler günü oldu
    10 Ocak, çalışamayan gazeteciler günü oldu

    Meslek örgütleri ve bazı milletvekilleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne dair mesajlar yayımladı. Açıklamalarda basında artan işsizliğe ve baskılara vurgu vardı.

    Tazminatları için direnişe başlayan Tekno Maccaferri işçilerine jandarma engeli
    Tazminatları için direnişe başlayan Tekno Maccaferri işçilerine jandarma engeli

    Düzce’de fabrikanın kapanmasının ardından ödenmeyen tazminatları için direnişe geçen Tekno Maccaferri işçileri jandarma engeliyle karşılaştı.

    MESS sefalet zammı teklifini revize etti: Yüzde 8!
    MESS sefalet zammı teklifini revize etti: Yüzde 8!

    MESS ve Türk Metal arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında bugün bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede patronlar ücret artışı teklifini yüzde 8’e çekti.

    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira
    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 kişi kayıp
    Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 kişi kayıp

    Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker, balıkçı teknesiyle çarpıştı. Batan teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı, 3 balıkçıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Ekim'de işsizlik yüzde 13,4'e çıktı; istihdam düştü, kayıt dışı çalışma arttı
    Ekim'de işsizlik yüzde 13,4'e çıktı; istihdam düştü, kayıt dışı çalışma arttı

    TÜİK verilerine göre Ekim 2019’da iş gücüne katılma oranındaki düşüşe rağmen işsizlik oranı 1,8 puanlık artışla yüzde 13,4 oldu. Aynı dönemde istihdam geriledi, kayıt dışı çalışma arttı.

    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor
    Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

    Konak Belediyesi ve İGC iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da AASSM'de gerçekleşecek.

    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi
    TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

    İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz
    Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

    Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Zuhal Güneş ile "Nasıl bir yerel yönetim olmalı?" sorusundan yola çıkarak muhtarlık sürecini konuştuk.

    İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı
    İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

    İzmir'de uyuz vakalarının artmasıyla ilaç stokunda sorun yaşayan eczacılar takasa başvurmaya başladı.

    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi
    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

    KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.