Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti ( İGC ) iş birliği ile üçüncüsü düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 cumartesi günü saat 19.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşecek. Aynı gün öğle saatlerinde Eflatun Nuri’nin uzun yıllar yaşadığı Karataş semtinde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Basın Merkezi ve Lokali önünde büst açılışı yapılacak.

İzmir’de, ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış pek çok çizerin yetişmesinde katkısı olan, 2008 yılında hayatını kaybeden usta çizer Eflatun Nuri anısına üçüncüsü düzenlenen "Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması"na bu yıl 144 çizer, toplam 417 eserle başvuru yaptı. ‘Şiddet’ temasıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 11 eser ödül aldı.

11 Ocak 2020 cumartesi günü saat 19.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak törende ödüller sahipleri ile buluşacak. Ödül töreninin ardından rembetiko müziğinin önemli ismi Evrim Ateşler & Okeanos Orkestrası konseri gerçekleşecek.

Ücretsiz gerçekleşecek konserin davetiyeleri Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden edinilebilecek.

EFLATUN NURİ KİMDİR?

Asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitimine başlayan, ancak yarım bırakan Eflatun Nuri'nin yapıtları, ilk olarak 1942'de Akbaba'da yer aldı. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri'nin karikatürleri yurt dışında da yayımlandı. 1969 yılında Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde yapılan uluslararası yarışmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra'da kişisel sergi açan Eflatun Nuri'nin son dönemde yazıları ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayın'da yer aldı. Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri, 3 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da yaşama gözlerini yumdu. (İzmir/EVRENSEL)