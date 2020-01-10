"Hayvan Haklarını Koruma Kanunu" teklifi ocak ayında Mecliste

Hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırlanan yeni yasa teklifi ocak ayında Meclis gündemine taşınacak. "Hayvan Haklarını Koruma Kanunu" teklifi ile hayvanlara eziyet eden, işkence yapan ve öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

DHA'da yer alan habere göre, yasa teklifinin ocak ayı içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Mevcut düzenlemede hayvan hakları, "Kabahatler Kanunu" kapsamında korunuyor. Ancak, ağır cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanmıyor. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak. Hayvanların maruz bırakıldığı her türlü şiddet Kabahatler Kanunu'na göre değil, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar hayvanı sahiplenen kişiye, sokakta yaşayan hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığının savcılığa yazılı başvurusuna bağlanacak. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

BELEDİYELERE YETKİ

Sokakta yaşayan hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak. Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor. Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek. Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

Öte yandan kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak. Apartmanlarda yaşayan hayvanlar için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacağı da teklifte yer alıyor.

Hayvanları dövüştürenlere TCK’ye göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılması hedefleniyor. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak. (HABER MERKEZİ)

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