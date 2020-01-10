Bağlar Belediyesinde HDP'li 3 meclis üyesinin yerine kayyım atandı

Bağlar Belediyesinin görevden uzaklaştırılan HDP'li 3 meclis üyesinin yerine aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan’ın da bulundu üç isim kayyım olarak atandı.

Diyarbakır Valiliği, 31 Mart seçimlerinde HDP'den Bağlar Belediye Meclis üyeliğine seçilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Aralık'ta haklarında yürütülen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek görevlerinden uzaklaştırılan Zeki Kanay, Ramazan Özçelik ve Nursel Örnek’in yerine kayyım atadı.

Bağlar Kaymakamlığının bu 3 ismin yerine kayyım atanmasına ilişkin 31 Aralık'ta Diyarbakır Valiliği'ne gönderdiği yazı, 2 Ocak'ta kabul edildi.

Valilik, Ramazan Özçelik'in yerine Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan'ı; Nursel Örnek'in yerine Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Hürü Atay Atıcı'yı; Zeki Kanay'ın yerine Bağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Yuvanç'ı kayyım olarak atadı.

6 MECLİS ÜYESİ UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, haklarında daha önce açılan dava ve soruşturmaları gerekçe göstererek 21 Ekim'de HDP'li Nurettin Bakan, Halime Bayram, Hüsnü Aslan, Mehmet Akdoğan, Panayır Çelik ve Naşide Buluttekin Can isimli meclis üyelerini görevden uzaklaştırmıştı.

8 Kasım'da ise, Valilik görevden uzaklaştırılan 6 meclis üyesinin yerine kentte farklı kurumlarda çalışan memurları kayyum olarak atamıştı.

HDP'Lİ MECLİS ÜYESİ SAYISI 21’E DÜŞTÜ

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde Bağlar Belediyesinin 37 meclis üyesi koltuğundan 30’unu kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim’de HDP’li 6 belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırarak meclisteki HDP’li sayısını 24’e düşürmüştü. Görevden uzaklaştırılan son 3 meclis üyesiyle birlikte bu sayı 21’e düşmüş oldu. (Diyarbakır/MA)

Bağlar'da meclis üyelerinin yerine de kayyum atandı