Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için net 2 bin 324 TL belirlenen asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Selçuk asgari ücrete 75 liralık destekte bulunduklarını ifade etti. İşçiler açıklanan rakama tepki gösterirken; Bakan 75 liralık desteğin önemli olduğunu savundu:

“Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek.”

PATRONLARIN ÜST LİMİTİ: 2 BİN 262 LİRA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istemişti. Patronlar asgari ücrete verilen devlet desteğinin ise 200 liraya çıkarılmasını talep etmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)