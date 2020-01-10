10 Ocak 2020 10:25
Son Güncellenme Tarihi: 10 Ocak 2020 10:45

Canlı | Kanal İstanbul Çalıştayı başladı, proje tüm yönleriyle değerlendiriliyor

İBB tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı başladı. Çalıştayda çok sayıda bilim insanı projeye ilişkin olumlu ve olumsuz görüşlerini belirtecek.

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Kanal İstanbul Çalıştay'ında konuşan İmamoğlu

Fotoğraf: Evrensel

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    Kanal İstanbul Projesi'nin her yönüyle tartışılacağı Kanal İstanbul Çalıştayı başladı.

    İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul'un bazı bölgeleri felç olacak, bazı bölümleri sakat kalacak. İstanbul'a bu denli ölümcül bir ameliyat yapmak isteyenler bunu anlatmak zorundalar. Kanal İstanbul'a itirazımız siyasi değil hayatidir" dedi.

    8 BAŞLIK, 40 KONUŞMACI

    İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Kanal İstanbul'un dünü bugünü başlığı ile çalıştaya ilişkin bilgi verdi.

    Akgün, "Kanal İstanbul Planına göre 1.2 bin ek nüfus anlamına geliyor. 200 bin adet ağaç kaybı yaşanacak; 136 milyon metrekare tarım alanı, 13 milyon metrekare mera alanı, 17 milyon metrekare SİT alanı etkilenecek. Yıllık 33 milyon metreküp su kaybı yaşanacak. Bütün bunları 8 başlıkta 40 konuşmacı ile değerlendireceğiz" dedi.

    KANAL İSTANBUL, İSTANBUL İÇİN ÖLÜMCÜL BİR AMELİYAT

    Ardından İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu çalışan gazeteciler gününü kutlamakla başladı. İstanbul'un geleceğini kökten etkileyecek bir projeyi konuşmak için bir araya geldiklerini söyleyen İmamoğlu, "Kanal İstanbul projesini gündeme getirenlerin bunu anlatmak zorunluluğu vardır. Kanal İstanbul tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul'un bazı bölgeleri felç olacak, bazı bölümleri sakat kalacak. İstanbul'a bu denli ölümcül bir ameliyat yapmak isteyenler bunu anlatmak zorundalar" dedi.

    İmamoğlu şöyle devam etti:

    "Bu çalıştay İstanbul'a saplanacak hançerin risklerini, Kanal İstanbul'un risklerini konuşmak için yapılıyor. Bu çalıştayda her şeyi konuşacağız, bütün riskleri değerlendireceğiz ve bu risklere rağmen bunu yapmaya mecbur muyuz diye soracağız. Bizim Kanal İstanbul'la ilgili fikrimiz siyasi değil hayatidir. Bu proje bu şehrin tüm tarihi boyunca karşılaşacağı en büyük risklerden biridir."

    YENİ BİR SİYASİ KAMPANYA ÜRETİYORLAR

    İmamoğlu, "Projeyi yapacak olanlar yüklü bir gelir getireceğini söylüyor. Bunu neye dayanarak ileri sürüyorlar anlamak mümkün değil. Projenin hangi parayla kimin tarafından nasıl bir finansman modeliyle yapılacağı bile belli değil. İşsizliğin yoksulluğun düzeyini biliyoruz görüyoruz"

    "Neden şimdi" diye soran İmamoğlu şöyle devam etti:

    "Son 9 yıldır projeyi ara ara gündeme getirip ara ara gündemden düşürüyorlar. Buradan yeni bir siyasi kampanya üretiyorlar. Bir takım ticari bağlantılara, rantlara bağlı bir görüntü izlenimi veriyorlar"

    AKŞENER: BU İSTANBULLUDAN İNTİKAM ALMA PROJESİDİR

    Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener söz aldı. Akşener şunları söyledi:

    "Ekrem Başkanı çok dikkatle dinledim. Çok doğru, çok haklı sorular sordu. Çünkü o soruların cevabı yok. Biz de bazı sorular soralım: Bu bir talep üzerine mi ortaya konuldu, ekonomik bir ihtiyaç mı var? Hayır. Herhangi bir bilim insanıyla çevre konusunda, su konusunda, Montrö konusunda konuşulmuş mu? Hayır. Türkiye büyük kazançlar sağlayacak mı? Hayır. İstanbulluyu ferahlatacak mı? Hayır. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine uygun mu? Hayır. Bütün bunlar niye oluyor. İstanbullu, 31 Martta Ekrem Başkanı seçtiniz sinirini bozdunuz, 23 Haziran'da bir daha seçtiniz sinirini iki kere bozdunuz. Bu İstanbulludan intikam alma projesidir. Sebebini soruyorsun ya Ekrem Başkan, sebebi sensin. İstanbul'u kazandın, sinirini bozdun"

    KANAL İSTANBUL TÜM YÖNLERİYLE TARTIŞILIYOR

    Kanal İstanbul Çalıştayı'da, 2011 yılında kamuoyuna "Çılgın Proje" olarak tanıtılan Kanal İstanbul Projesi'nin olası tüm etkileri etraflıca değerlendirilecek. Projenin, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras boyutunun yanı sıra, çevresel, toplumsal, hukuki yönleri de ele alınacak. Kanal İstanbul'un güvenlik, afet riski ve depremsellik konuları da uzmanlarca tartışmaya açılacak.

    Çalıştayda ayrıntılarıyla değerlendirilecek 8 başlıkta 40 konuşmacı projeye ilişkin değerlendirmede bulunacak. Çalıştaydaki 8 başlık şöyle: 'Kanal İstanbul’un Ekonomi Politiği', 'Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Ulaşım', 'Çevresel Boyut, Su ve Ekoloji', 'Toplumsal Boyut ve Katılım', 'Hukuki Çerçeve ve Güvenlik', 'Afet Riski ve Depremsellik' 'Mekânsal Planlama, Şehircilik ve Kültürel Miras' ve 'Çevresel Boyut, İklim ve Ekoloji'.

    Akşam 19.30'a kadar devam edecek çalıştayın son bölümünde bir forum gerçekleştirilecek ve sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlanacak.

    (İstanbul/EVRENSEL)

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