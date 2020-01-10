Aksaray'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı

Aksaray'da işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında, Aksaray-Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi. Tekstil fabrikasına işçi taşıyan Ali Sarıkaya yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Adem Doğanay'ın (23) kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobil, hurdaya dönerken, savrulan minibüs ise şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Sarıkaya ve Doğanay ile minibüsteki 11 işçi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup, gelen otomobil sürücüsü Adem Doğanay'ın annesi ise olay yerinde oğlunu arayıp, sağlık görevlilerine nasıl olduğunu sordu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Aksaray/DHA)