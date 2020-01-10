"Mehdi gelecek" diyen Tanrıverdi'nin "şeriat devleti" açıklaması Meclise taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ASSAM İslam Birliği Kongresinde ve sonrasında yaşananları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin "Mehdi" beklediğini açıkladığı "ASSAM İslam Birliği Kongresi" Meclis gündemine taşındı. Kongrenin, Anayasa'nın ilk üç maddesinde belirtilen temel ilkelere çok açık bir saldırı olduğunu belirten ve ASSAM'ın hedefinin aynı IŞİD gibi anayasal düzeni yıkarak şeriat devleti kurmak olduğunu ifade eden CHP'li Şeker, Tanrıverdi ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu. Ali Şeker, "Cumhurbaşkanı'nın yaverleri darbe yapmıştı. Askeri başdanışmanı çıtayı yüksek tutmuş; devletin sarayında danışmanlık yapıp başkenti İstanbul olan şeriat devleti kuruyor. Bu kongre ve danışmanın faaliyetleri, anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetlerdir. Hedefleri, anayasanın birçok maddesine ve özellikle de laiklik ilkesine aykırıdır. Üstelik sadece Türkiye’de değil Asya ve Afrika’da tüm Müslüman ülkelerin anayasal düzenlerini de değiştirmek, onların içişlerine de karışmak istemektedir bu kongre" dedi.

ASSAM ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul'da ASSAM İslam Birliği Kongresi düzenlenmişti. Kongrenin ana teması ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi’ydi. Kongrede yapılan konuşmalar, sunumlar ve internet sitesinde yer alan bilgilerin kamuoyuna yansıması ve tepki görmesi üzerine Askeri Danışman Adnan Tanrıverdi’nin görevlerinden istifa ettiği bilgileri yansıdı.

"ANAYASAYA AÇIK SALDIRI"

Kongrenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın ilk üç maddesinde belirtilen temel ilkelere çok açık bir saldırı olduğunu belirten Dr. Ali Şeker, Cumhurbaşkanı Oktay’a “Ülkemizin anayasal yapısını tümüyle değiştirmeyi hedefleyen böyle bir oluşum ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak şimdiye dek başlatılmış herhangi bir adli süreç, yürütülen bir soruşturma ya da açılmış bir dava var mıdır?” sorusunu yöneltti.

"İSLAM BİRLİĞİ İÇİN MEHDİ BEKLİYORLAR"

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı askeri Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin, kongre sırasında bir basın yayın organına yaptığı “İslam birliği Mehdi hazretleri (İslam'da Ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişi) geldiği zaman olacak. Mehdi hazretleri ne zaman gelecek Allah bilir. Bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslen bunu yapıyoruz.” Sözlerini eleştiren Şeker, “Beyefendi mehdiyi bekliyormuş, beklemeye devam edebilir. İstifa etti söylentileri duyuyoruz. Ama bu yetmez. Yürekli bir cumhuriyet başsavcısı yok mu diye soruyoruz ister istemez. Bu kongrenin faaliyetleri, açıklamaları anayasaya aykırıdır. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük bir faaliyettir. Bülent Şık, içerisinde yer aldığı bir araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı açıklamayınca, halkı uyarmak adına halk sağlığı verilerini toplumla paylaşmıştı. Suç yoktu ama yargılandı. Şimdi ortada açıkça suç var. Hem de anayasal düzene karşı bir suç. Bunun hesabını soracak bir hukuk insanı bekliyoruz” dedi.

"BAŞKENTİ İSTANBUL OLAN ASYA AFRİKA ŞERİAT DEVLETİ"

Tanrıverdi’nin yönetim kurulu bakanı olduğu ASSAM’ın 2017’de gerçekleştirilen ilk kongrenin ardından İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası adıyla bir taslak hazırladığını bu taslağın ASSAM’ın internet sitesinde yer aldığını belirten İstanbul Milletvekili Ali Şeker şu değerlendirmeleri yaptı:

“İnternet sitesindeki yer alan bilgilerden öğrendiğimize göre, kurdukları şeriat yapılanmasının adı ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği’dir. ASRİKA İslâm Devletler Birliği, Konfederal Cumhuriyettir. Başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirtilmiştir. ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin temel amacı; İslâm Şeriat ve Akidesini hâkim kılmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Son yıllarda uğradığı saldırılara rağmen varlığını ilelebet sürdürecek anayasal bir hukuk devletidir. Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı’nın başında olduğu ASSAM ismindeki kuruluşun faaliyetleri alenen anayasaya aykırıdır. Bu taslağa göre ASSAM aynı IŞİD/DEAŞ gibi anayasal düzeni yıkarak şeriat hükümlerinde bir devlet yapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylesi bir taslağın ve İslam Devletler Birliği’nin hayata geçirilmesi için devletin üst düzey yöneticilerinin aktif bir çalışma içerisine girmiş olması kabul edilemeyeceği gibi ülkemizin güvenliğini de açıkça tehlikeye atmaktadır. Anayasaya göre de suçtur"

DEVLETİN RESMİ BİLGİLERİ ŞERİAT DEVLETİ SUNUMUNDA

Tanrıverdi’nin yaptığı konuşmada çekilen fotoğraflardan birisinde bir sunum yaptığının görüldüğünü, bu sunumun ekranında “Savunma sanayii ürünlerinin envanterinin çıkarılması” ibaresinin görüldüğünü söyleyen Şeker, “15 Temmuz öncesi darbeyi yapanlar devletin sırlarının olduğu Kozmik Oda’ya girmiş ve tüm sırlar afişe edilmişti. Görevleri gereği devletin sırlarına vakıf olan bir askeri danışmanın bu sırları alenen ifşa etmesi tehlikesi sürüyor” dedi.

Şeker verdiği yazılı önergede şu sorulara yer verdi:

Anayasamızın değiştirilemez nitelikteki ilk üç maddesine göre; Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. Ülkemizin anayasal yapısını tümüyle değiştirmeyi hedefleyen böyle bir oluşum ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak şimdiye dek başlatılmış herhangi bir adli süreç, yürütülen bir soruşturma ya da açılmış bir dava var mıdır?

Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere ASSAM kongrelerine katılım gösteren ve devletin farklı kademelerinde görev ve sorumlulukları bulunan kişiler hakkında herhangi bir idari veya adli işlem başlatılması düşünülmekte midir?

ASSAM tarafından gerçekleştirilen ilk kongrede ilan edilen ve yukarıda kimi bölümleri alıntılanan anayasa taslağının açıkça suç teşkil etmesine rağmen ikinci ve üçüncü kongreye izin verilme gerekçesi nedir? Bu izni verenler hakkında adli veya idari bir işlem başlatılması düşünülmekte midir?

Ülkemizin anayasal düzenini yıkmayı hedefleyen ve doğrudan darbe niteliği taşıyan, anayasal yapısını bozucu çalışmalar yürüten ASSAM ve yöneticileri hakkında adli bir işlem başlatılması düşünülmekte midir?

ASSAM’ın kongrelerini izleyen istihbarat görevlileri ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı ilgili güvenlik görevlilerinin bu toplantıya ilişkin olarak hazırladıkları herhangi bir rapor mevcut mudur?

ASSAM’ın gelecekte düzenlemeyi öngördüğü kongrelerine İçişleri Bakanlığı tarafından, izin verilmeye devam edilecek midir?

ASSAM sitesinde yer alan Adnan Tanrıverdi’nin açılış konuşmasında ekrana yansıyan sunumlarda bulunan “Savunma sanayii ürünlerinin envanterinin çıkarılması” ibaresi ile kast edilen nedir? Adnan Tanrıverdi’nin sahip olduğu yetkiler sonucunda elde edebileceği ve ülkemiz güvenliği için büyük önem teşkil eden bu tür bilgileri şeriat devleti inşası için dış ülkeler ve dış güçler ile paylaşabileceği tehlikesine ilişkin ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?

Adnan Tanrıverdi açılış konuşmasının sonunda 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade altında toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedeflediklerini belirtmektedir. Bu hedef aleni bir şekilde Anayasamızın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi hedefi anlamına gelmekte olup Anayasa hükümlerimiz gereği açıkça suç teşkil etmektedir. Suç teşkil eden açıklamaların sahibi hakkında herhangi bir adli işlem başlatılması düşünülmekte midir?

(HABER MERKEZİ)

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