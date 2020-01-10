Acil servise adam öldürmeye testereyle gelen dahi var!

Acil servis çalışanları, can güvenliklerinden endişe ediyor. Her gün sağlıkta şiddet vakalarına bir yenisinin eklendiğine dikkat çeken doktorlar, "AVM’ye girmek zor ama buraya girmek silahla, bıçakla girmek çok kolay” diyor. Bir doktor yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "İki gün önce kurşunlanma olayı oldu. Karşı taraf hastaneyi testere ile bastı. Ben hastaya dikiş atarken önümdeki makası alarak saplamaya çalıştılar…"

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz ve Cihat Aslan, İstanbul’un 4 farklı ilçesindeki devlet hastanelerini gezdi. Gözlemlerine göre hasta olan da olmayan da hiçbir arama olmadan acillere girebiliyor. 1 saat boyunca acil koridorlarında hiçbir engele maruz kalmadan dolaştıklarını ve doktorların odalarına girip çıktıklarını aktaran gazeteciler, kimsenin nereye ve neden geldiklerini sormadığını belirtti.

"DEVLET, GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK ZORUNDA"

Doktorların anlattıkları, sağlıkta şiddetin geldiği boyutu ve güvenlik endişesinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Avrupa yakasındaki bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışan doktor, “Günde 1600’ün üzerinde hasta geliyor. Adli vakalar da çok fazla geliyor. Hastanede özel güvenlik, hastane polisi ve jandarma var fakat yeterli değil. Çünkü en büyük sıkıntımız denetim. Şiddet her yerde olduğu gibi burada da çok fazla oluyor. İki taraf kavga ediyor, iki tarafın yaralıları da buraya getiriliyor. Bu kez de kavgaya burada devam ediyorlar. En azından girişler X-ray cihazı konulabilir fakat bu bile yok. Oysa devlet bizim güvenliğimizi sağlamak zorunda” diyor.

"GÜVENLİĞİMİZ YOK DENECEK KADAR AZ"

Bir başka hastanenin acil doktoru ise şunları söylüyor:

“Hastanemize gün içerisinde binlerce hasta geliyor ve bu hasta sayısından fazla da hasta yakını buluyor. Her gün bir şiddet olayı karışlamanız da mümkün. Bu şiddet bazen bizlere oluyor, bazen sıra bekleyenler arasında bazen de kavga nedeniyle hastaneye gelen iki grup arasında yaşanıyor. Buna rağmen ne yazık ki güvenliğimiz yok denecek kadar az. Onlarca sağlık çalışanı katledildi, binlercesi de darbedildi. Bu ülkede doktorların birçoğu inanın farklı bir ülkede işini yapmak istiyor. Bunun nedeni siyasi ya da para değil, tamamen can güvenliğiyle alakalı.”

"ÖNCELİKLE İNSANLAR BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Bir başka hastanedeki doktor ise henüz iki gün önce yaşadıkları bir olayı anlatıyor:

“İki gün önce kurşunlanma olayı oldu. Karşı taraf hastaneyi testere ile bastı. Ben hastaya dikiş atarken önümdeki makası alarak saplamaya çalıştılar. Dışarıda tamamlayamadıkları olayı burada bitirmeye gelmişler. Hastaneler güvenlik açısından yeterli değil. Sıkıntılı hastalar özellikle kırmızı alana geliyor. Buraya günde 2-3 bin hasta geliyor. Görüldüğü üzere herkes rahatça girip çıkabiliyor. Kimin üzerinde ne var diye bakamıyorsunuz. Güvenlik olmalı tabii ama öncelikle insanlar bilinçlendirilmeli.”

"SİLAH GÖSTERİP TEHDİT ETTİLER"

Bir başka hastanenin sarı alanda çalışan memurları ise kendilerine silah çekilip tehdit edildiklerini anlatıyor:

“Birkaç gün önce dışarıda darbedilmiş birinin yakınları burayı silahla bastılar. Hastanenin önünde üç kişi vuruldu. Mesela biz hasta ile ilgilenirken hasta yakını kırmızı alana girerek silahını gösterdi, ‘Benim hastamı kurtarmazsanız siz de burada yatarsınız’ demişti. AVM’ye girmek zor ama buraya girmek silahla, bıçakla girmek çok kolay.”

"GÜNDE 40 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRUYOR"

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, güvenlik açığına ve yasal yetersizliğe dikkat çekiyor:

"Hastanede yapılan şiddet olaylarında iki seneye kadar hapis cezasını getiriyor. Maalesef bu yasa tasarısı bir türlü yasalaşmıyor. İnsanlar hastanelere bıçaklarla, silahlarla giriyor. Kesinlikle güvenlik açığı var. Sağlık Bakanlığı beyaz kod uygulamasına göre, günde 40 sağlık çalışanı sözel veya fiziksel şiddete uğruyor."

"GÜVENLİK GÖREVLENDİRMEK YETERLİ OLMUYOR"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk de güvenlik görevlisi sayısını artırmanın çözüm olmadığına dikkat çekiyor:

"Hastaneler eskisine göre daha çok güvenlik personeli olabilir ama tersine, bu şiddete bir çözüm olmuyor. Sadece oraya güvenlik görevlendirmek yeterli olmuyor. Beş dakikalık muayeneyle doğru düzgün tedavi alamayan insanlar acillere başvuruyor. Bu kadar yoğunluk birikince de acillerde bir kaos, kargaşa, kalabalık oluşarak güvenlik tedbiri almayı zorlaştırıyor." (HABER MERKEZİ)

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