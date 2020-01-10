Halkın yüzde 58’i Libya’ya asker gönderilmesini istemiyor

İstanbul Ekonomi Araştırmanın hazırladığı Türkiye Raporu’na göre halkın yarısından fazlası Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini istemiyor. Ankete katılanların çoğunluğu Türkiye’nin Libya’da “arabulucu” olmasını istedi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre, Türkiye’nin 12 ilinde gerçekleştirilen araştırma, toplam 1537 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 58’i Libya’ya asker gönderilmesini istemezken Yüzde 34, “Evet gönderilsin” dedi. Yüzde 8 ise konuyla ilgili fikri olmadığını ifade etti.

AKP seçmeninin yüzde 30'u, CHP seçmeninin yüzde 78'i, HDP seçmeninin yüzde 91'i, İyi Parti seçmeninin yüzde 88'i “Türkiye, Libya'ya asker göndermesin” derken MHP seçmeninde de bu oran yüzde 58 olarak çıktı. (HABER MERKEZİ)