Rus generalden ateşkes iddiası: İdlib'de ateşkes ilan edildi

Rus haber ajansı TASS, İdlib'de ateşkesin sağlandığını iddia etti. Ajansa konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi General Yuri Borenkov, “Türk tarafıyla varılan anlaşmaya göre İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 9 Ocak 2020, Moskova saatiyle 14.00'den itibaren ateşkes ilan edildi” dedi.

Türkiye, Rusya'dan bölgede ateşkes ilan edilmesini talep etmişti ve geçen ay konuyu görüşmeleri için Moskova'ya diplomat yollamıştı.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İstanbul'da yapılan görüşmede İdlib konusu gündeme gelmişti ve Erdoğan “İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin, İdlib konusundaki bütün anlaşmaların tamamen uygulanmasıyla sağlanması gerekli” demişti.

İdlib'de, Suriye ordusunun bölgeyi tekrar kontrolüne alması için düzenlediği operasyonda yüz binlerce kişi göç etti ve birçok kişi hayatını kaybetti. (HABER MERKEZİ)