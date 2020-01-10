İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

2. Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Rusya'dan bölgede ateşkes ilan edilmesini talep etmişti ve geçen ay konuyu görüşmeleri için Moskova'ya diplomat yollamıştı.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İstanbul'da yapılan görüşmede İdlib konusu gündeme gelmişti ve Erdoğan “İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin, İdlib konusundaki bütün anlaşmaların tamamen uygulanmasıyla sağlanması gerekli” demişti.

İdlib'de, Suriye ordusunun bölgeyi tekrar kontrolüne alması için düzenlediği operasyonda yüz binlerce kişi göç etti ve birçok kişi hayatını kaybetti. (HABER MERKEZİ)