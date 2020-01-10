Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 ölü

Kilyos açıklarında Rusya bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken, 3 kişinini cansız bedenlerinin yerleri belirlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rusya bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada, Türkiye bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden Fatih Coşkun, Ali Coşkun ve bir Türkmen personel balıkçılar tarafından kurtarılırken, Yalçın Coşkun, İlyas Somaç ve bir Türkmen personelin cansız bedenlerinin yerleri belirlendi.

KAZAYI GÖREN KAPTAN OLAY ANINI ANLATTI

Rusya bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı. Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor" dedi.

BOĞAZ 13.30'A KADAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Yoğun sis ve Kilyos’ta meydana gelen balıkçı teknesi kazasının ardından sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nın, 13.30’dan itibaren yeniden açıklanacağı belirtildi.

KURTARILAN BALIKÇILAR KIYIYA GETİRİLDİ

Kurtarılan balıkçılar | Fotoğraf: DHA

Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılanlar kıyıya getirilip tedaviye alındı. (HABER MERKEZİ)

İstanbul Boğazı, transit geçiş trafiğine kapatıldı