10 Ocak 2020 08:55
Son Güncellenme Tarihi: 10 Ocak 2020 10:54

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 kişi kayıp

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker, balıkçı teknesiyle çarpıştı. Batan teknedeki 3 balıkçı kurtarıldı, 3 balıkçıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

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Kilyos açıklarında batan balıkçı teknesindekileri arama çalışmaları.

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

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    Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rusya bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

    Kazada Türkiye bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından sürdürülüyor.

    Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma'ya ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek veriyor.

    SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden tankerin trol teknesiyle çarpıştığı kaydedildi.

    Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

    KURTARILAN BALIKÇILAR KIYIYA GETİRİLDİ

    Kurtarılan balıkçılar

    Kurtarılan balıkçılar | Fotoğraf: DHA

    Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılanlar kıyıya getirilip tedaviye alındı. (HABER MERKEZİ)

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