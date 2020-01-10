Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis cezası verildi

Hatay'da diyabet hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli hale gelen 2 çocuk babası Semir Köseoğlu (40), tedavisi nedeniyle borçlandı ve çalışamadığı için borçlarını ödeyemedi. 9 aydır yatağa mahkum şekilde yaşayan Köseoğlu'na borçlarını ödeyemediği için 3 ay hapis cezası verildi.

Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan ve daha önce Suudi Arabistan'da kuaförlük yapan Semir Köseoğlu'na, yaklaşık 18 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle 9 aydır yatağa mahkum şekilde yaşayan Köseoğlu, tedavisi nedeniyle borçlandı ve borçlarını ödeyemediği için 3 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Köseoğlu ailesi, Hatay Valiliği'nin izniyle başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerden destek beklediğini kaydetti.

Sezen Köseoğlu, eşinin diyabet hastalığı nedeniyle sinir sisteminin tamamen tahrip olduğunu ve hastalığın polinöropatiye dönüştüğünü belirterek, "Rahatsızlığından dolayı eşimin beline ve boynuna iki elektrik cihazı takıldı. Ağrılarını biraz dindirmek adına takılan bu cihazlar eşime fayda sağlamadı, aksine hastalığı daha da ilerledi. Şu an sinirlerinde ve organlarında ciddi tahribatlar var. Ayağında hastalığa bağlı yaralar oluşmaya başladı. Doktorların verdiği yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar biraz geciktiği zaman yoksunluk sendromuna giriyor" dedi.

"GELİRİMİZ OLMADIĞI İÇİN İLAÇLARI ALAMIYORUZ"

Ayda yaklaşık 2 bin lira ilaç masrafları olduğunu, eşinin engelli maaşı ile kendisine verilen bakıcı maaşı dışında bir gelirleri olmadığını dile getiren Köseoğlu, "Eşten dosttan borç almak zorunda kaldık. Bir süre sonra aldığımız borçlar için senet imzaladık ve icra müdürlüğünde imzaladığımız taahhütnamenin gerekliliğini yerine getiremediğimiz için bize 3'er aylık hapis cezası verildi. Biz de Hatay Valiliğine başvurduk ve araştırmaların ardından bağış ve yardım kampanyası başlatıldı. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"AİLEMİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Semir Köseoğlu ise ailesinin geleceğini düşündüğünü, tedavi için birçok hastaneye başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Borçlarını ödeyebilmek için yardım beklediklerini kaydeden Köseoğlu, "Çocuklarımın ve ailemin durumunu düşünüyorum. Hangi doktora gittiysek bir faydası olmadı. Ağzımda ve ayaklarımda yaralar oluştu. Çalışmaya da durumum müsait değil. Bundan dolayı yardım bekliyorum" dedi. (Hatay/DHA)

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