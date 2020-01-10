İstanbul Boğazı, transit geçiş trafiğine kapatıldı

İstanbul Valiliği, bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan duyuruda "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır" denildi.

Sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı. (HABER MERKEZİ)