10 Ocak 2020 04:40

HDP Milletvekili Beştaş: Tutuklu olan Eş Başkan Örenci'nin ölüm riski var

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, 9 Aralık 2019'da tutuklanan Van Özalp Belediyesi Eş Başkanı Dilan Örenci'nin hastalığı dolayısıyla ölüm riski bulunduğunu belirterek Meclise soru önergesi sundu.

Fotoğraf: MA

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    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, gözaltına alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde tutuklanan Özalp Belediyesi Eş Başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

    HDP’li pek çok belediyeye kayyum atandığını ve belediye başkanlarının gözaltına alındığını, yöneltilen suçlamaların ise belediye başkanlığı faaliyetlerine ilişkin olduğunu belirten Beştaş, “Belediye Eş Başkanı Örenci'nin katıldığı bir basın açıklamasında çekilmiş fotoğrafı 'suç' olarak iddianamede yer almıştır. İsnat edilen diğer suçlamalar da belediyelerdeki eş başkanlık uygulaması ve yürütmüş olduğu belediye başkanlık faaliyetleridir. Bilindiği üzere Örenci’ye isnat edilen suçlamalardan birisi fotokopi belgesine dayanıyor.Yine kendi yetki alanı dışında ve bu hususun delillerle dosya içinde mevcut olan bir suçlamanın söz konusu olması ve ihbara dayalıdır” dedi.

    Özalp Belediye Eş Başkanı Dilan Örenci’nin Heretiter Anjiyoödem rahatsızlığının olduğunu ve hastalığının cezaevi şartlarında ilerlediğine dikkat çeken Beştaş, “Öte yandan Dilan Örenci bu hastalığından kaynaklı olarak hem gözaltı müddetince hem de tutukluluğu esnasında 10 kez atak geçirmiş ve toplam 6 kez acile kaldırılmış olup hastalığına rağmen tedavi süreci işletilmezken Van Cezaevinden Erzurum Kadın Kapalı Cezaevine nakledilmiştir” diye konuştu.

    Beştaş konu ile ilgili şu soruları sordu:

    • Dilan Örenci’nin hastalığına dair bilgi sahibi misiniz? Bu konuda Bakanlığınız ile cezaevi arasında yazışmalar yapılmış mıdır?
    • Dilan Örenci neden Erzurum Kadın Kapalı Cezaevine nakledilmiştir?
    • Gözaltına alındığı 6 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçen 1 aylık süre zarfında 6 kez acile kaldırılan bir hastanın cezaevinde tutulmasının sebep ve dayanağı nedir? Hâlihazırda hastanede tedavi altında olması gereken Örenci neden cezaevindedir?
    • Ağır hastalığı olan Örenci’nin cezaevinde kalıyor oluşundaki kamu yararı nedir?
    • Tutukluluk yalnızca bir tedbir olup hastalık sahibi olan ve aynı zamanda hakkında somut delil de bulunmayan Dilan Örenci’ye neden bu tedbir uygulanmaktadır? Örenci’nin yargılamasının tutuksuz bir şekilde sürdürülmesi için neden bir çalışma yürütülmüyor?
    • Dilan Örenci’nin tedavi süreci gözetilmekte midir?
    • Dilan Örenci’nin hakkındaki yargılamadan beraat etmesi halinde maruz kalacağı telafisi imkânsız zararlar ve hastalığının bedeninde yaratacağı tahribat neden öngörülmemektedir?
    • Dilan Örenci’ye uygulanan yaptırımın izahı nedir? Neden hasta mahpusların sağlıkları öncelikli olarak ele alınmıyor?
    • Dilan Örenci’nin cezaevinde maruz kalacağı telafisi imkânsız hadiselerin sorumluluğu kimde olacaktır? Örenci’nin hastalığı ölümcül tehlike barındırmakta olup yaşam hakkının ihlali durumu Bakanlığınızın sorumluluğu değil midir?
    • Ceza infazında amaç aynı zamanda cezaevinde kalan mahpusların yaşam haklarının sağlanması değil midir? Neden Dilan Örenci’nin sağlık ve yaşam hakkı gözetilmiyor?
    • Dilan Örenci’nin tedavi edilmek yerine Erzurum cezaevine nakli ayrı bir cezalandırma yöntemi değil midir?
    • Erzurum cezaevinde nakil kararını siz mi verdiniz?
    • Örenci’nin nakli ile ne amaçlanmıştır?
    • Bu uygulama seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması sürecinin meşrulaştırılmasının bir parçası mıdır?
    • Dilan Örenci hakkında somut bir delil olmamasına rağmen neden yasal mevzuat ve AYM ve AİHM kararları uygulanmıyor?
    • Fotokopi niteliğindeki belgelerin tutuklamaya gerekçe kabul edilmesinin izahı nedir?
    • İhbar mektubu gönderdiği iddia edilen şahsın böyle bir durumdan haberdar olmaması ve Örenci’yi hiç tanımaması bağlamında neden asılsız bir delil tutuklamaya esas tutulmuştur?
    • Tutuklama yalnızca bir tedbir olup neden bu tedbir yaşam hakkının önüne geçecek şekilde uygulanıyor?
    • Dilan Örenci’ye isnat edilen suçlamalardan birisinin de eş başkanlık olması bağlamında halk iradesi ile seçilmiş bir kişinin sadece bu gerekçe ile tutuklanmasının amacı eşbaşkanlık uygulamasının hedef alınması mıdır?
    • Hasta mahpusların tedavi süreçlerinin düzenli bir şekilde yapılması için tahliye edilmeleri yönünde yasal bir çalışma yapılması gündeminizde midir?
    • Hasta mahpusların ağır hastalık koşullarına rağmen cezaevinde tutulmaları ayrı bir cezalandırma yöntemi midir?
    • Hasta mahpuslara yönelik cezaevinde tutulmaları ile ceza içinde cezaya dönüşen uygulamaların amacı nedir? Bu uygulamalarla amaçlanan aynı zamanda hasta mahpus yakınlarının da cezalandırılması mıdır?

    (Diyarbakır/EVRENSEL)

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