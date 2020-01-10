10 Ocak 2020 04:28

CHP Milletvekili Yüceer: Madde bağımlılığı artık halk sağlığı sorunu

CHP Milletvekili Candan Yüceer, uyuşturucu meselesinin artık bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiğini belirterek konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Uyuşturucu kullanan bir gencin temsili fotoğrafı

Fotoğraf: Pixabay

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    CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye’de artan uyuşturucu madde kullanımına dikkat çekti. Konunun artık bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiğini belirten Yüceer, konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

    Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde, madde kullanımının hızla yaygınlaştığını belirten Yüceer, dünya uyuşturucu trafiğinden en büyük zarar gören ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti. Transit ülke konumunda olan Türkiye'de uyuşturucu maddelere ulaşımın kolaylaştığını belirten Yüceer, erişimin kolaylaşmasıyla uyuşturucu kullanımının da arttığını kaydetti. Yüceer, “Uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşması ve genç yaşta kullanımı geleceğimiz olan gençler üzerindeki en büyük tehditlerden biridir” dedi.

    "UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

    Türkiye’de uyuşturucu kullanma yaşanın giderek düştüğünün araştırmalarda da görüldüğünü ifade eden Yüceer, son yıllarda okul çevrelerinde uyuşturucu madde kullanıldığına ilişkin haberlerin kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. Yüceer, “Özellikle çocuk yaştaki gençlerimizin çevresinde uyuşturucu madde kullanımının olması ne kadar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımızın açık göstergesidir” dedi.

    Yüceer, İçişleri Bakanlığı’nın 2019 raporuna göre uyuşturucu kullananların yüzde 70’inin “merak, arkadaş ısrarı ve özenme” sebebiyle madde kullanmaya başladığını belirterek, bu kullanıcıların yüzde 75’inin ilk kullandıkları maddelere para ödemediklerini ifade ettiklerinin altını çizdi. BM raporlarına da değinen Yüceer, Türkiye’nin uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerde Avrupa’da ilk sırada olduğunun altını çizdi. (An kara/EVRENSEL)

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