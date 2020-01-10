Finlandiya’da gençler iklim değişikliği nedeniyle gelecekten endişeli

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da, ülke çapında yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıklayan Finlandiya Ruh Sağlığı Derneği Başkanı KristianWahlbeck, gençlerin doğanın durumu ve iklim değişikliğinden endişe duyduklarını belirterek sorunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

İklim endişesinin çevrede olanlara karşı normal bir tepki olduğunu belirten Wahlbeck, “Bu gezegenimizin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı doğal ve tamamıyla anlaşılabilir bir tepki” dedi.

Endişenin çevrenin durumundan duyulan üzüntüden, insanların iklimin değişmesine neden oldukları utançtan ve çevre için olumlu kararların alınmamasından duyulan hayal kırıklığından kaynaklandığı değerlendirmesini yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞUMLARA ETKİSİ

Wahlbeck, gençlerin yetişkinlere kıyasla iklim ve çevreden daha fazla kaygı duyduklarını, geleceklerinin tehdit altında olduğu hissine kapıldıklarını ve çocuklarının geleceklerinden kaygı duyduklarını belirttikten sonra “Bu anlaşılabilir ve Finlandiya’da daha az çocuğun doğmasına etkide bulunur” şeklinde konuştu.

Günümüzde iklim değişikliklerinin neden olduğu kaygı ve endişelerle 1970’li yıllardaki nükleer silahlanma sırasında duyulan kaygılar arasında paralellik olduğunu belirten Wahlbeck, “Kuşakların deneyimleri ve karşılaştığımız ortak güçlükler yaşamlarımızda iz bırakıyor” dedi.

YETİŞKİNLERDE SORUNUN İNKARI YAYGIN

Ruh Sağlığı Derneği’nin yaptığı araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre gençler ve yetişkinler farklı tepki gösteriyor. Gençler iklim değişikliğini kabul eder ve önlem alınmasını isterken yetişkinler arasında sorunun inkarı yaygın.

İnsanların tehdit karşısında farklı tepkiler verdiklerini hatırlatan Wahlbeck, “Tehditininkarı tepkinin bir biçimidir. Bu bazı insanlar için doğal bir tepki. İnsanların dıştan gelen tehditlere karşı farklı davranmalarına saygı göstermek zorundayız. Ama iklim değişikliğinin inkarı üzerinde uzlaşamayız. Doğanın çoğulculuğu tehdit altında ve denizler plastiklarle dolu” dedi.

"DAYANIŞMA KAYGILARI AZALTIR"

İklim değişinin neden olduğu kaygı ve endişelerin azaltılması için insanların bir birlerine destek vermeleri için çalışma gurupları oluşturmalarının ve alınacak önlemleri tartışmalarının önemine dikkat çekti.

Ruh Sağlığı Derneği’nin raporunda araştırmaya katılanlardan bazılarının görüşlerine de yer verildi.

Jakopstad kentinden genç bir kadın, “Bu sorunun nasıl çözüleceğini kimse bilmiyor, durum umutsuz görünüyor. Dünyadaki politikacılar iklim değişikliğinin durdurulması için sorunu ciddi ele almıyor” dedi.

Bir yaşlı kadın da iklim değişikliği hakkındaki görüşlerini şu cümlelerle dile getirdi: İklim ve çevreden kaygı duyuyorum ve buzlar eriyor. Gençleri anlıyorum ama aynı zamanda onları korkutmak aptallık. Ama sorunu görmezden gelemeyiz, sorunu konuşmamız önemli.

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