Norveç’e gelen sığınmacıların sayısı azalıyor

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te geçen yıl iltica merkezlerinde kalanların sayısında 1997 yılından bu yana en düşük sayı yaşandı. 2019 yılında iltica merkezlerinde kalanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi oldu.

Norveç Adalet ve Asayiş Bakanlığının yayınladığı basın bildirisine göre 2019 yılında 2 bin 304 sığınmacı Norveç’e geldi. Açıklamaya göre bu sayı 1997’den bu yana kaydedilen en düşük sayı.

2019 yılında ülkeye gelen sığınmacıların çoğu Suriye, Türkiye ve Eritre’den geldi. Bir önceki yıl da aynı ülkelerden gelenler öne çıktı oluşturdu, fakat çoğunluğunu Suriye’den gelenler değil, Türkiye’den gelenler oldu.

Yabancılar Genel Müdürlüğüne göre 2018 yılında 3 bin 621 kişi iltica merkezlerinde kalırken, bu sayı gerileyerek geçen yıl sonunda 21 iltica merkezinde toplam 2 bin 536 kişiye düştü.

Düşük yaşta ve yalnız yaşayanların sayısında da azalma oldu. Bu yaşta olanların sayısı 2018 yılında 159 iken, bu sayı 2019 yılda 135’e düştü. Bu kategoride olanların çoğunu Afganistan ve Suriye’den gelenler oluşturdu.

Öte yandan Norveç’te, iltica edenlerin yüzde 75’inin başvurusu kabul edildi.

Norveç’e 2019 yılında 107 ülkeden sığınmacılar geldi, ancak bu ülkelerin 75’inden gelenlerin sayısı on kişiden daha az oldu. 30 ülkeden ise sadece birer sığınmacı geldi. 2019 yılında en fazla sığınmacı bulunan ülkeler arasında Rusya ve Arnavutluk’tan gelenlerin de olduğu ancak bunların çoğunun ret cevap aldığı belirtildi.