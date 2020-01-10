10 Ocak 2020 03:59

Bursa'da Prysmian işçileri MESS'in dayatmalarına karşı yürüdü

Bursa'da kurulu Prysmian fabrikasında çalışan işçiler, patron örgütü MESS'in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı yürüyüş yaptı.

Bursa Prysmian işçileri MESS'in dayatmalarına karşı vardiya çıkışında yürüyüş gerçekleştirdi

Fotoğraf: Evrensel

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    MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı Bursa Prysmian işçileri vardiya çıkışı fabrikadan Mudanya Meydanı'na yürüdü.

    Vardiya çıkışında fabrikadan Mudanya İskelesi'ne yürüyen işçiler sık sık “MESS şaşırma, sabrımızı taşırma", "Çark duracak, MESS diz çökecek", "Geliyor geliyor genel grev geliyor", "Direne direne kazanacağız” sloganları attı. İşçilerin yaptığı yürüyüşe Tüm Emekliler Sendikası ve Emek Partisi destek verdi.

    "KRİZ BİZ İŞÇİLERİ VURDU"

    İskele Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, “MESS 3 yıllık dayatmayla karşımıza çıktı. Bizim taleplerimize kulak vermek yerine kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Bizler fabrikalarımızda üretim rekorları kırdık. Bizler ülke ekonomisini sırtlandık. Patronlar kriz fırsatçılığı yapıyor şu an. 2019 yılı içerisinde kriz onlara vurmadı, kriz milyonlarca emekçiye vurdu. Bizler işimizi kaybederek krizin bedelini ödedik. Bizler asgari ücrete yapılan açlık ve sefalet zammıyla bedeli ödedik. Patronların kârlarında hiçbir kayıp olmadığını bilelim” dedi.

    Bursa Prysmian işçileri MESS'in dayatmalarına karşı vardiya çıkışında yürüyüş gerçekleştirdi

    Fotoğraf: Evrensel

    "GREV KARARIMIZIN ENGELLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Sefalet ücretine boyun eğmeyeceklerini ifade eden Atar, “Hükümetten aldıkları cesaretle 'grev hakkımızın yasaklanacağı' şeklinde bizi tehdit ediyor patron örgtü MESS. Bizler fabrikalarımızın bacalarının tütmesini istiyoruz ama evdeki çocuklarımızın da aç yatmasını istemiyoruz. Biz grev hakkımızı anayasamızdan ve uluslararası sözleşmelerden alıyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde arabuluculuğun raporu sendikamıza gelecek. Eylemlerimiz artarak devam edecek ve grev kararı aldığımızda hükümetin ve patronların grev kararımızı engellemesine izin vermeyeceğiz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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