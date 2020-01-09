Fındıklı Belediyesi ''Dayanışma Meci'' mağazası açtı

İhtiyaç fazlası kıyafet, kitap, oyuncak gibi ürünleri temiz bir şekilde toplayan Fındıklı Belediyesi, Kadın Meclisi ile birlikte 100. Yıl Atatürk Parkı’nda "Askıda Kalan Dayanışma Meci" mağazasını açtı. Mağazanın açılışına Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra STK ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kadın Meclisinden Fatma Acar, "Bugün açtığımız Askıda Kalan Dayanışma Meci mağazamızda ikinci el veya sıfır ürünleri temiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Başta burayı bize tahsis eden Belediye Başkanımıza, gönüllü olarak mağaza için çalışan kadınlarımıza ve mağazaya desteklerini esirgemeyen Fındıklı Halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadın Meclisi üyesi Gürsel Kadıoğlu ise "Meci (imece) kültürüne devam ediyoruz. Meci yardımlaşmadır. Bizler yardım alarak yardım etmeye çalışıyoruz. İhtiyacı olanları ve yardım edecek olan herkesi bekliyoruz" dedi.