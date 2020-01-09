Mahkeme, Sosyolog Çiman'ın Türkiye'ye girişine izin verilmemesine "hak ihlali" dedi

Orhan KURUL

Dersim

Sosyolog Selman Çiman 12 Aralık 2017 tarihinde Almanya'dan Türkiye’ye gelirken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda "Kabul Edilemez Yolcu" (İNAD yolcu) formu düzenlenerek geri gönderildi. Geçtiğimiz gün mahkeme Çiman’ın davasında karar verdi. Ankara 1. İdare Mahkemesi, Selman Çiman’ın Türkiye girişinin Bakanlık izni ile sınırlandırmasına dair kararı “Seyahat özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini” belirterek iptal etti.

"HERKES YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİNE SAHİPTİR"

20 yıldır Almanya’da yaşayan ve 2 yıla yakındır da Türkiye’ye girişi “ulusal güvenlik ve terörizm eylemlerine geçmek amacıyla, kamu güvenliği gerekçesiyle Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi kılınan) ile sınırlanan Selman Çiman seyahat özgürlüğünün engellendiği gerekçesiyle Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava sonucunda karar veren mahkeme Anayasa’nın ‘Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir’ 23. maddesini de hatırlattı.

"HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR"

Mahkeme, Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1996 tarihli, 2200A (XXI) sayılı Genel Kurul Kararıyla kabul edilen ve 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmesinin12. Maddesinde yer alan “ Yasal olarak bir devletin ülkesinde bulunan herkes, o ülke içinde özgürce hareket etme hakkına ve ikametgâhını seçme özgürlüğüne sahiptir. Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak üzere herhangi bir ülkeyi terk etmekte özgürdür. Hiç kimse kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz” düzenlemesi de hatırlatılarak girişin bakanlık izniyle sınırlandırılmasının hukuka uygun bulunmadığı kararına vardı.

"NESNEL DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞTIR"

Ayrıca mahkeme kararında, “Davacının, nesnel durumuna göre değerlendirme yapılması gerekirken somut bir gerekçeye dayanmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” denildi.

Çiman’ın avukatı Barış Yıldırım bu uygulamaya karşı Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılan davanın bu yönlü sonuçlanmasının olumlu olduğunu ve emsal teşkil ettiğini söyledi. Benzer durumlarla 2016 yılında ilan Olağanüstü Hal (OHAL) sonrasında benzer uygulamalarla çok fazla karşılaşıldığını söyleyerek “OHAL sonrası bu sınırlandırmalarla çok fazla karşılaştık. Mahkemenin verdiği karar bu anlamda emsal olma niteliği taşıyor." dedi.