09 Ocak 2020 22:31

HDP Milletvekili Sarısaç: Avrupa dışından gelenlerin mülteci statüleri engelleniyor

HDP Milletvekili Murat Sarısaç, Van'da ve İran sınırında göçmenlerin yaşadıkları sorunları Meclise taşıdı.

Fotoğraf: Pixabay

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    HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç Van'da ve İran sınırında göçmenlerin yaşadıkları sorunlara dair meclise araştırma önergesi verdi.

    Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan çatışmalar ve savaşlar, doğal afetler ve ekonomik sorunlar, siyasal baskılar ve isyanlar, din ve mezhep karışıklıkları nedeniyle yüz binlerce insanın mülteci durumuna düşmekte olduğunu ifade eden Sarısaç, “Konuyla ilgili BM-MYK’nin raporlarına bakıldığında; Türkiye’de 3.6 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 142 bin Iraklı, 39 bin İranlı, 5 bin 700 Somalili ve diğer uyruklardan 11 bin 700 kişi olmak üzere 4 milyon civarında sığınmacı yaşamaktadır. Her ne kadar Türkiye tarafından 1951 yılında Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme imzalanmış olsa da sözleşmeye “coğrafi çekince” konularak Avrupa dışından gelenlerin “mülteci statüsü” edinmeleri engellenmiştir” dedi.

    "GÖÇ YOLLARINDA HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR"

    Van’ın İran’la sınır komşusu olması hasebiyle bir geçiş güzergahı olarak kullanıldığını belirten Sarısaç, “Sınır bölgesinde bulunan yüksek dağları aşmak isteyen göçmenlerin kış aylarında hava koşullarından dolayı yollarını kaybetmeleri, soğuktan donarak yaşamlarını yitirmeleri veya kurtların saldırısına uğramaları mümkün olmaktadır. Temmuz 2019’da Van’ın Başkale ilçesinde karların erimesiyle 24’ünün donarak, birinin vurularak öldüğü 25 göçmenin cesedi bulunmuştu. Aynı dönemde Van’ın Özalp ilçesinde de 57 göçmenin bindirildiği minibüsün şarampole yuvarlanması nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak Aralık 2019’da 71 göçmenin taşındığı teknenin Van Gölü’nde alabora olması nedeniyle 7 göçmen yaşamını yitirmiştir” diye konuştu.

    "GÖÇMENLER KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR"

    Van’a ulaşmayı başaran göçmenlerin kayıt dışı çalıştırılma, dolandırıcılığa ve şiddete maruz kalma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sarısaç, “Bugün Van’da “Geri Gönderme Merkezleri”nde tutulan binlerce göçmenin yanı sıra otogar vb. yerlerde kötü koşullarda bekleyen göçmenler gerçeği söz konusudur. İran sınır boyunda ve Van’da göçmenlerin yaşadıkları sorunların da Türkiye’nin temel bir sorunu olduğu aşikardır. Çünkü bu konuda yaşanan sorunların çözümü geciktirildikçe birçok insanlık trajedisi yaşandığı gibi sorunlar da derinleşmektedir. Bu anlamda farklı nedenlerle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların kaderi sınır boylarında donmak, göç yollarında boğulmak ve kentlerde sömürülmek olmamalıdır” dedi.

    "TEDBİLER ALINMAZSA TRAJEDİLER DEVAM EDECEK"

    Özellikle Türkiye-İran sınırının devletlerden ziyade küresel bir boyutta insan kaçakçılığı yapan suç şebekeleri tarafından kontrol edildiği gibi vahim iddialar söz konusu olduğunu söyleyen Sarısaç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) acilen gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve koruma tedbirleri alması gerekmektedir. Çünkü gerekli tedbirler alınmadıkça sınır boylarında insanlık onurunu inciten trajedilerin yaşanmaya devam edeceği apaçıktır. Bu nedenle Türkiye - İran sınırında her yıl yaşanan insanlık dışı trajedilerin bir daha yaşanmaması ve Van’da göçmenlerin yaşadıkları sorunların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılması elzemdir” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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