Nusaybin'deki ev baskınlarında Mor Yakup Kilisesi rahibi gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar (Marînê) kırsal mahallesine baskın yapılarak 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından Süryani yerleşim yerleri olan Üçköy (Xarabalê) ve Üçyol (Sêderîyê) kırsal mahallelerine de polis baskın yaptı.

Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre baskınlarda Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ile Üçköy kırsal mahallesinden Musa isminde Süryani bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 3 Süryani, Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürüldü.

Operasyonların “Arama tarama faaliyetleri” kapsamında yapıldığı öğrenilirken gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi. (HABER MERKEZİ)