HDP Milletvekili Kerestecioğlu, öldürülen atları Meclis gündemine taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Büyükada’da 81 atın öldürülmesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

İstanbul Büyükada’da faytonlara koşulan 81 atın 19 Aralık’ta, 24’ünün ise 21 Aralık’ta İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ruam(+) teşhisi konularak öldürüldüğünü belirten Kerestecioğlu, “Diğer yandan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı’nda faytonda çalıştırılan 83 attan 8’inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını açıklamıştır. Diğer yandan, hükümetin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü OIE ile paylaştığı hayvan sağlığı verilerinde Büyükada’da 105 at öldürülmüş olmasına rağmen sayı 81 olarak görülmektedir” dedi.

Yaşam Nöbeti Platformu’nun yaptığı açıklamada, modern ahırlar olarak tanıtılan ve Büyükada’da bulunan 140 fayton ve 700 at kapasiteli ahırların hayvan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan büyük bir bakımsızlık ve yıkım içinde olduğunun, atların kötü biçimde beslendiği ve barındığının, artık faytonlarda çalıştırılamayan atların ise önemli bir bölümünün sahipleri tarafından ahırlarda bakımsızlığa terk edildiğinin ifade edildiğini hatırlatan kerestecioğlu şunları söyledi: Hayvan hakları kurumları ve bu alanda mücadele eden hak savunucuları, Adalar’da ve Türkiye’nin her yerinde atlı faytonların ve hayvan sömürüsünün tamamının koşulsuz biçimde, turistik ya da başka bir amaçla kullanıma devam edilmeden derhal yasaklanmasını talep etmektedir.

KERESTECİOĞLU’NUN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Bolu ve İstanbul’da karantina koşullarındaki atların sağlık durumu nedir?

Karantina altında kalan atların bakımı ile kimler ilgilenmektedir?

Adalar’da at veterineri bulunmadığı bilinmektedir. Karantinadaki atlarla ilgilenecek veteriner hekim, tekniker, personel var mıdır?

Atlı faytonların yasaklanması durumunda atların yaşayacağı rehabilitasyon koşullarının çalışmasına başlandı mı?

Atların yoğun kullandığı yollarda ve otlama alanlarında hastalığın bulaşma riskini önleyen dezenfeksiyon işlemleri yapıldı mı? Çevredeki diğer hayvanlar izlenmekte midir?

Hükümet öldürülen atlarla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü OIE ile neden eksik veri paylaşmaktadır?

Ayrıca, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü OIE’ye tüm atların 20 gün sonra yeniden kan testine tabi tutulacağını bildirmiştir. Daha fazla atın öldürülmesi beklenmekte midir?

Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Hayvan Hakları Komisyon Raporunda, “Faytonların tüm yurtta bütünüyle kaldırılmasının” uygun olacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı bu değerlendirmeden haberdar mıdır ve gerekli çalışmaları yapmakta mıdır?

Dünyanın her yerinde, başta Avustralya’daki yangınlarda ölenler olmak üzere hayvanların hayatının değersiz görülmesi konusunda düşünceniz nedir?

(HABER MERKEZİ)

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