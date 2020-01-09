Paralarını alamayan işçiler 30'uncu katta eylem yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemediğini belirten 5 işçi, beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkarak eylem yaptı. İnşaat firması yetkililerinin devreye girmesiyle işçiler, eylemini sonlandırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında, iddiaya göre, 5 ay boyunca beton döken işçiler, 2 ay önce işlerini tamamladı. İşçiler, geride kalan sürede taşeron firmadan ücretlerini tahsil edemediğini belirtti.

Beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkan 5 işçi, eyleme başladı. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye polis, itfaiye, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşeron firmanın mağduriyetleri gidermemesi üzerine devreye giren inşaat firması yetkileri, işçileri ikna etti. Bunun üzerine işçiler, yaklaşık 3 saat süren eylemlerini sonlandırdı. (İzmir/DHA)