Yavru ayılara yem vermeye Nemrut'a gidip mahsur kalan 5 kişilik ekibe ulaşıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekip Bitlis Nemrut kalderasında mahsur kaldı. Ekip, yaban hayvanları için doğaya yem bırakmak için araziye çıkmıştı. 3 saattir ulaşılamayan ekiple telefon irtibatı da kesilmiş, AFAD kurtarma çalışması başlatmıştı.

5 kişilik ekibin bölgedeki 2 yavru ayıya yem vermeye gittileri belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İRTİBAT KURULDU VE EKİBE ULAŞILDI

3 saat boyunca ulaşılamayan ekiple irtibat kuruldu. Kurtarma ekipleri, bulundukları bölgeye giderek ekibe ulaştı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.

Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi. Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi. Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)