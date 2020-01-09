09 Ocak 2020 20:02Son Güncellenme Tarihi: 09 Ocak 2020 20:25
Yavru ayılara yem vermeye Nemrut'a giden 5 kişilik ekip mahsur kaldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekip Bitlis sınırlarında yer alan Nemrut kalderasında mahsur kaldı. Kurtarma ekipler bulundukları tespit edilen bölgeye gidiyor.
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Nemrut Dağı krateri | Fotoğraf: NASA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekip Bitlis Nemrut kalderasında mahsur kaldı. Ekip, yaban hayvanları için doğaya yem bırakmak için araziye çıkmıştı. 3 saattir ulaşılamayan ekiple telefon irtibatı da kesimiş AFAD kurtarma çalışması başlatmıştı.
5 kişilik ekibin bölgedeki 2 yavru ayıya yem vermeye gittileri belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
EKİPLE İRTİBAT KURULDU
3 saat boyunca ulaşılamayan ekiple irtibat kuruldu. Kurtarma ekipleri, bulundukları bölgeye doğru harekete geçti.
(HABER MERKEZİ)