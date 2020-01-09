Yavru ayılara yem vermeye Nemrut'a giden 5 kişilik ekip mahsur kaldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekip Bitlis Nemrut kalderasında mahsur kaldı. Ekip, yaban hayvanları için doğaya yem bırakmak için araziye çıkmıştı. 3 saattir ulaşılamayan ekiple telefon irtibatı da kesimiş AFAD kurtarma çalışması başlatmıştı.

5 kişilik ekibin bölgedeki 2 yavru ayıya yem vermeye gittileri belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

EKİPLE İRTİBAT KURULDU

3 saat boyunca ulaşılamayan ekiple irtibat kuruldu. Kurtarma ekipleri, bulundukları bölgeye doğru harekete geçti.

(HABER MERKEZİ)