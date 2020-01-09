09 Ocak 2020 19:27

Altay tankında fiyasko: İhale var, fabrika var, Katarlı ortak var, motor yok

BMC’nin motor bulunamadığı için ‘Altay’ adı verilen tankın yapımına başlamdığı belirtildi.

Sergilenen Altay tankını izleyen iki kişi.

Fotoğraf: CeeGee/WikimediaCommons (CC BY-SA 4.0)

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    İhalesi 2018’de yapılan ve bu yılın mayıs ayında orduya teslim edileceği iddia edilen ‘milli tank’ henüz ortada yok. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ihaleyi kazanan, hükümete yakınlığıyla tanınan Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC’nin motor bulunamadığı için ‘Altay’ adı verilen tankın yapımına başlamadığını belirtti.

    9 Kasım 2018’de yaptığı Twitter paylaşımında ilk Altay tankının 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini duyuran Demir, paylaşımının üzerinden 14 ay geçtikten sonra ifade değiştirdi: “Altay tankında T0 artı 18 gibi bir sözleşmemiz var. Şu an için firma elinde güç paketi (motor ve transmisyon) olmadığından T0 başlatılamıyor. 18 aylık süreç tanka motor bulunduktan sonra yürürlüğe girecek.”

    SÜREÇ BELİRSİZ!

    Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, “Yapılan başvurunun sonuçlanmasını bekliyorduk, bu başvuru pozitif veya negatif sonuçlanmadı. Bekliyoruz ancak, motor yani güç paketi alternatif aramaları sürüyor, çok yakında sonuçlanmasını umuyoruz. Motor olduktan sonra 18 ayı üzerine koyacağız” diyerek 14 ay önce ihalesi verilen proje için hâlâ motor arayışı olduğunu duyuran Demir, BMC’nin tankı ne zaman üretmeye başlayabileceği ile ilgili bir bilgi vermedi.

    ALİ KOÇ REDDEDİLDİ, SANCAK'A TESLİM EDİLDİ

    T24 haber sitesi, Altay tanklarının ilk olarak Koç’a ait Otokar şirketi tarafından üretileceği, şirketin 2015’te seri üretime geçeceği açıklamasını hatırlatırken; ihale süreçlerine ilişkin şu bilgileri aktardı: “Ali Koç’un proje için ‘bütün altyapı, planlama ve programlamayı’ yaptıklarını açıklamasının ardından teklifin uygun bulunmadığı ve Altay üretiminin ihaleye çıkarılacağı duyuruldu. Yapılan ihaleyi Erdoğan hükümetine yakınlığıyla bilinen AKP Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi Ethem Sancak’a ait Katar ortaklı BMC kazandı. İhale sürecinde AKP hükümetinin BMC’ye kolaylık sağladığı iddiaları gündeme geldi. BMC’nin ihaleyi almasının ardından devlet, Sakarya Tank Palet Fabrikasını da Katarlı ortağı olan BMC’ye verdi. Tank Palet Fabrikasının 20 yıllığına Katar ortaklı firmaya verilmesi muhalefetin sert tepkisine yol açtı”. (HABER MERKEZİ)

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