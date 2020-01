Dünya basını ABD-İran gerilimini nasıl gördü?

WP: İRAN, TRUMP’A ÇIKIŞ YOLU SUNDU

Amerikan Washington Post yazarı Aaron Blake, İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak Irak’ta Amerikan askerlerinin bulunduğu iki askeri üsse füze saldırısı düzenlemesinin bazıları tarafından gerginliğin tırmandırılması olarak tanımlandığını, ancak aslında İran’ın olası çatışmaları önlemek adına Trump’a bir çıkış yolu sunduğunu yazdı. Yazara göre Trump, İran’ın sunduğu çıkış yolunu almaya meyilli görünüyor. İran misilleme hamlesini burada sonlandırsa bile General Süleymani’nin öldürülmesinin gelecekteki olası askeri kışkırtmalarda ya da müzakerelerde mutlaka ağırlığını hissettireceğini belirten Blake, Trump’ın başkanlığının geri kalan kısmında, ya da yeniden seçilmesi durumunda beş yıl daha İran’la uğraşması gerekeceğini kaydetti.

FT: MEYDAN OKUMA HENÜZ BİTMEDİ

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında daha sakin bir ton kullandığını ve ABD’nin İran’ın füze saldırılarına bir askeri karşılık vermesi olasılığının düşük olduğunu yazdı. Gazete Trump’ın açıklamalarını, 5 gün yüksek seyreden tansiyonun ardından “geri çekilme” olarak niteledi. Financial Times’ın görüşünü aldığı uzmanlar, askeri çatışma durmuş olsa bile Washington ile Tahran arsındaki karşılıklı meydan okumanın henüz sonlanmaktan çok uzak olduğu yorumunu yaptı ve “Topyekün bir savaştan kıl payı kurtulunmuş olunabilir ama önümüzdeki yol çok tehlikeli” dedi. Financial Times, ABD askeri bir eylem yapmayacak olsa da, bölgeye yakın zamanda huzurun gelmesinin çok zor olduğunu belirtti ve Tahran’ın, ABD’nin artıracağı yaptırımlara cevaben, bölgedeki vekalet savaşını sürdüreceğine dikkat çekti.

COCKBURN: İRAN DURUMDA FAYDALANACAK

Ortadoğu Uzmanı Gazeteci Patrick Cockburn’ün Independent’taki yazısı “Tahran çatışmasızlıktan faydalanmanın yollarını arayacak” başlığını taşıdı. Cockburn, İran’ın füze saldırılarının ve Trump’ın açıklamalarının krizi yatıştırma mesajı taşıdığını belirtiyor ancak “Bu İran’ın daha sonra cevap vermeyeceği anlamına gelmiyor” diyor. Cockburn İran’ın bunu kontrol ettiği gruplar aracılığıyla yapabileceğini ya da daha önce Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine yaptığı drone’lu saldırılar gibi ABD’nin müttefiklerine yönelik saldırılar düzenleyebileceğini savundu. Cocburn, “İran bu suikasti kendi siyasi çıkarına kullanmanın yollarını arayacak, bunu da muhtemelen Irak üzerindeki etkisini artırarak ve üçüncü gruplar üzerinden yapacak. Irak hükümetinden 5200 ABD askerini ülkeden çıkarmalarını isteyecek. [...] ABD askerleri Irak’ta kalsa bile, neredeyse bir rehin statüsünde olacaklar çünkü çoğu Irak askeri üslerinin içinde savunulamaz yerleşkeler içindeler” dedi. (DIŞ HABERLER)