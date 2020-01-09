09 Ocak 2020 18:25

Boşandığı eşini vuran erkek için 20 defa dava açılmış ve hep indirim verilmiş

Eski eşini pompalı tüfekle vurup sakat bırakan erkeğin, daha önce şiddet nedeniyle açılan 20 davada ceza indirimi nedeniyle tutuklanmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Mersin'de eski eşi Hatun Koç’u (28), 7 yaşındaki kızlarının önünde pompalı tüfekle vurup sakat bırakan tutuklu sanık Özkan Yarbi’nin (35) yargılanmasına başlandı. Hatun Koç (28), mahkemedeki ifadesinde Yarbi’den boşandıktan sonra da şiddet gördüğünü belirtip, ölmekten korktuğunu söyleyerek, “Özgecan gibi, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum” dedi. Yarbi hakkıhnda 2013'ten bu yana eşine 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığını ancak hepsinde de ceza indirimi verildiği ve Yarbi'nin tutuklanmadığı ortaya çıktı. 

    Olay, 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Bayram alışverişi için velayeti annesinde olan çocuğunu isteyen Özkan Yarbi, eski otogar yakınlarında eski eşi Hatun Koç ile buluştu. Çocuğunu alan Yarbi, arabasına bindirdiği eski eşi ile tartışmaya başladı. Koç ile yeniden barışmak isteyen Yarbi, olumsuz yanıt alınca aracı ıssız bir yere sürmeye başladı. Şüphelenen Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı. 

    HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

    Olayın ardından Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması Mersin Adliyesi 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, mağdur Hatun Koç ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak söz alan sanık Yarbi öldürme niyetinin olmadığını ve pişman olduğunu iddia ederek, özür diledi.

    SANA ÇİÇEK ALDIM DEYİP, POMPALI TÜFEĞİ ÇIKARTMIŞ

    Hatun Koç ise evlendikleri 2013 yılından bu yana sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Eski eşinin doğumdan 15 gün sonra dahi kendisini kemerle dövdüğünü dile getiren Koç, "Boşandıktan sonra da şiddet gördüm. Ailemi sürekli tehdit ediyordu. Ailem zarar görmesin diye barışıyordum. Olay günü bizi pikapla aldı. Bana 'gel yeniden barışalım' dedi. Ben de barışmak istemedim. 'Son sözün bu mu?' diye sordu. Bir şeyler olduğunu fark ettim, ama araçta silah olacağını düşünmedim. Aracı ıssız yere sürdü. Ben de araçtan inmek istedim, kapıyı açtım. Bunun üzerine durunca araçtan inerek karşı kaldırıma kaçtım. Arkamdan 'Sana çiçek aldım ama değmezmişsin' diye bağırdı. Durup arkama bakınca pompalı tüfeği çıkartarak ateş etti. Ayağımdan vuruldum. Sakat kaldım. Sürünerek iş yapıyorum. Çok korkuyorum. Özgecan gibi, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diye konuştu.

    20 DEFA ŞİDDET DAVASI AÇILMIŞ

    Mahkemede savunma yapan müşteki avukatları, sanık hakkında Hatuna Koç'a 2013'ten bu yana 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığını, ancak hepsinde de ceza indirimi verildiği, Yarbi'nin tutuklanmadığını belirtti. Avukatlar, hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlanan sanığın 'tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, önceki dosyaların incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (Mersin/DHA)

    ÖNCEKİ HABER

    Mısra Öz Sel, Çorlu'daki tren kazasında kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi? 

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    ABD korsanlığına ve gerici savaşlara karşı mücadele şarttır

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    İran

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Semboller savaşı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik kumar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Biliyoruz, sizde transfer bitmez

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Demirtaş ve Kavala kararları üzerine : Madde 18
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Adana'da işçi servisi devrildi, 30 kişi yaralandı
    Adana'da işçi servisi devrildi, 30 kişi yaralandı

    Adana'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

    Mısra Öz Sel, Çorlu'daki tren kazasında kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi
    Mısra Öz Sel, Çorlu'daki tren kazasında kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi

    Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz Sel, oğlunun doğum günü olan bugün ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

    Boşandığı eşini vuran erkek için 20 defa dava açılmış ve hep indirim verilmiş
    Boşandığı eşini vuran erkek için 20 defa dava açılmış ve hep indirim verilmiş

    Eski eşini pompalı tüfekle vurup sakat bırakan erkeğin, daha önce şiddet nedeniyle açılan 20 davada ceza indirimi nedeniyle tutuklanmadığı ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak yabancı güçlerin çatışma alanı olmasın
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak yabancı güçlerin çatışma alanı olmasın

    Libya'ya asker gönderen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, kanunları kendileri yapmamış gibi konuştu: Benim yolum kanun yolu değil
    Erdoğan, kanunları kendileri yapmamış gibi konuştu: Benim yolum kanun yolu değil

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berfin Özek davasında verilen karara ilişkin konuştu. Kendi yaptığı kanunları eleştiren Erdoğan, "Benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur" dedi.

    10 Ocak, ça-lı-şa-ma-yan gazeteciler günü oldu
    10 Ocak, ça-lı-şa-ma-yan gazeteciler günü oldu

    Meslek örgütleri ve bazı milletvekilleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne dair mesajlar yayımladı. Açıklamalarda basında artan işsizliğe ve baskılara vurgu vardı.

    Teksim işçileri zam hakkını eylemle aldı
    Teksim işçileri zam hakkını eylemle aldı

    Teksim Tektil’de TEKSİF’ten istifa edip DİSK/Tekstil’e üye olan işçilerin sözleşme zammından faydalandırılmaması üzerine yapılan eylem kazanımla sonuçlandı.

    Berfin Özek: Bu karar, suçu işleyenlere ‘yapın, az ceza alırsınız’ demek
    Berfin Özek: Bu karar, suçu işleyenlere ‘yapın, az ceza alırsınız’ demek

    Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, kendisine saldıran erkeğe verilen cezaya tepki gösterdi: Bu suçu işleyecek olan kişiler, ‘Yapın. Az ceza alacaksınız’ dercesine teşvik ediliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi
    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

    KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

    Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor
    Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

    Satsuma cinsi mandalinaların yetiştirildiği İzmir Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor. Yurttaşlar, projeye karşı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı
    Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı

    İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı.

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta
    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi talebiyle TBMM'ye önerge verdi.

    İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var
    İzmir’in üç ilçesinde havadaki kükürt oranında artış var

    Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, havadaki kükürt oranında artış olduğuna dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.