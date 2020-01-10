10 Ocak 2020 04:43

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde çalışamayan gazeteciler ülkesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün hapishane, işsizlik, örgütsüzlük ve sansürün gölgesinde kutladığını söyledi.

Gazetecilerin eylemi.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü hapishane, işsizlik, örgütsüzlük ve sansürün gölgesinde kutladığını ifade etti. Türkiye’nin dünyada en çok hapishanede gazeteci bulunan 4 ülke arasında olduğunu belirten Ağbaba, ayrıca kriz koşullarında 5 bin 500 gazetecinin işsiz kaldığını söyledi.

    10 Ocak Gazeteciler Günü'nde bilgi notu paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazetecilerin baskı, saldırı, tutukluluk ve güvencesizlik gölgesinde gazeteciler gününü kutladığını belirterek, 2018 yılında başlayan ekonomik krizin gazetecileri birinci dereceden etkilediğini söyledi. Ağbaba, "300’den fazla yerel ve ulusal basında dergi ve gazete kapandı. Kriz koşullarında 5 bin 500 basın ve yayın emekçisi işsiz kaldı. Geride bıraktığımız 2019 yılında Türkiye basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği 180 ülke arasında 157. sıradaki yerini korudu ve Türkiye’de hâlihazırda 130’a yakın gazeteci hapishanelerde yer almaktadır" dedi.

    SENDİKALI GAZETECİLERE KIYIM

    Türkiye’nin İran, Suudi Arabistan ve Çin ile birlikte dünyada en çok gazetecinin hapishanede bulunduğu 4 ülke arasında olduğunu ve Başkanlık rejimi ile medya üzerindeki baskı ve saldırıların arttığını belirten Ağbaba, “Son bir yılda 40’a yakın gazeteci ve köşe yazarı fiziki saldırıya maruz kalmıştır. 700 basın emekçisinin basın kartı iptal edilmiştir. Türkiye’de basın yayın sektöründe çalışan 86 bini aşkın emekçiden yalnızca 6 bin 500’ü sendika üyesidir. Sektörde çalışan işçilerin yalnızca yüzde 5’inin sendika üyeliği bulunmaktadır. Hürriyet gazetesinde 40’dan fazla çalışan sendika üyesi oldukları gerekçesi ile tazminatsız bir şekilde işlerine son verilmesi bunun en bariz örneğidir” diye seslendi.

    Basın ve yayın iş kolununda sendikalaşmanın çok az olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “Gazeteciler örgütsüz gazeteciler güvencesiz. Özellikle matbaalarda yaklaşık olarak 3 bin işçinin kayıt dışı çalıştığı tahmin edilmektedir. Basın iş kolunda yüzde 6.8 sendikalaşma oranı varken sendikalı olan 6 bin 500 işçinin yalnızca 3 bine yakını toplu iş sözleşmesinde yararlanıyor” dedi.

    EVRENSEL VE BİRGÜN'E İLAN CEZALARI

    Basın emekçilerinin ve muhalif basın organlarının üzerindeki baskının medya alanında tek ses yaratma girişimi ile arttığını belirten Ağbaba, Evrensel ve BirGün gazetelerine Basın İlan Kurumunun “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması” ya da “Haber başlıkları” gerekçesiyle ilan ve reklam akışı durdurduğuna dikkat çekti. Ağbaba devletin resmi kurumu olan Anadolu Ajansı'nın, Sözcü gazetesinin aboneliğini tek taraflı sonlandırarak ambargo uguladığını kaydetti.

    Cumhurbaşkanına danışmanlık yapan Siyasi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (SETA) da gazetecileri yaptığı haberlerle fişlediğini hatırlatan Ağbaba, “İsim vererek çok sayıda muhalif gazetecinin yaptığı haberleri, sosyal medya paylaşımlarını ifşa eden raporda gazeteciler hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı'na danışmanlık da yapan bu vakfın ihbarcılık raporu daha ürkütücü bir gerçeği ortaya koydu. O da gazetecilerin bu sistematik tacizlerle otosansüre zorlanması gerçeğiydi” dedi.

    Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci örgütleri bir araya geldi

    Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci örgütleri bir araya geldi

    10 Ocak, ça-lı-şa-ma-yan gazeteciler günü oldu

    10 Ocak, ça-lı-şa-ma-yan gazeteciler günü oldu

    Gazeteciler ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü mahkemede karşılıyor

    Gazeteciler ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü mahkemede karşılıyor

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İMES Sanayi Sitesindeki bir işyerinde yangın çıktı
    SONRAKİ HABER

    HDP Milletvekili Beştaş: Tutuklu olan Eş Başkan Örenci'nin ölüm riski var
    YAZARLAR
    Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Çocuk istismarına evlilikle af: Adım adım nasıl buraya geldik?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan-Putin görüşmesi ve Türkiye’nin bölgesel denklemdeki yeri

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ABD-İran Çatışması, Libya’ya Asker: Hayatı görmezden gelen okullar ve üniversiteler

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Mobbinge uğradığınız için sözleşmenizi feshedebilirsiniz

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa, İran’da kimden yana?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Onlar için asıl tehlike

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi? 

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    ABD korsanlığına ve gerici savaşlara karşı mücadele şarttır

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    İran

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Semboller savaşı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Ekonomik kumar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Biliyoruz, sizde transfer bitmez

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Demirtaş ve Kavala kararları üzerine : Madde 18
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz
    Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

    Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Zuhal Güneş ile "Nasıl bir yerel yönetim olmalı?" sorusundan yola çıkarak muhtarlık sürecini konuştuk.

    Yünsa işçileri: Sözleşmeye rağmen asgari ücretten kurtulamadık
    Yünsa işçileri: Sözleşmeye rağmen asgari ücretten kurtulamadık

    Asgari ücrete yapılan zam sonrası Yünsa işçilerinin ücretleri asgari ücretin altında kaldı. İşçiler TEKSİF'e tepkili.

    CHP'li Çakırözer 2019 Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı: Adalete direnen yargı
    CHP'li Çakırözer 2019 Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı: Adalete direnen yargı

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladığı 2019 yılı Basın Özgürlüğü Raporu, yargının adalete nasıl direndiğini ortaya koydu.

    Bursa'da Prysmian işçileri MESS'in dayatmalarına karşı yürüdü
    Bursa'da Prysmian işçileri MESS'in dayatmalarına karşı yürüdü

    Bursa'da kurulu Prysmian fabrikasında çalışan işçiler, patron örgütü MESS'in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı yürüyüş yaptı.

    Doç. Dr. Berk Esen: Muhalefetin dış politikayı güvenlik çizgisinden çıkarması gerekir
    Doç. Dr. Berk Esen: Muhalefetin dış politikayı güvenlik çizgisinden çıkarması gerekir

    AKP’nin dış siyaseti güvenlikçi bir anlayış üzerinden kurduğunu söyleyen Doç. Dr. Berk Esen: Muhalefetin dış politikayı güvenlikleştirme çizgisinden çıkartarak, tekrar politize etmesi lazım.

    Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerine ABD Temsilciler Meclisinden kısıtlama
    Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerine ABD Temsilciler Meclisinden kısıtlama

    ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerini kısıtlayan yasa tasarısını onayladı.

    Emek Partisi: Kadınların yaşama hakkı kimsenin vicdan ve merhametine terk edilemez!
    Emek Partisi: Kadınların yaşama hakkı kimsenin vicdan ve merhametine terk edilemez!

    Emek Partisi, Berfin Özek davasındaki kararı "hakimlerin vicdansızlığıyla” açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi, "Kadınların yaşama hakkı kimsenin vicdan ve merhametine terk edilemez" dedi.

    İTÜ'deki 30 öğrenci kulübü ve bileşeninden çağrı: Kanal İstanbul projesini durdurun!
    İTÜ'deki 30 öğrenci kulübü ve bileşeninden çağrı: Kanal İstanbul projesini durdurun!

    İstanbul Teknik Üniversitesindeki 30 farklı öğrenci kulübü ve bileşeni, yayımladıkları "Ya Kanal Ya İstanbul" başlıklı bildiri ile Kanal İstanbul projesinin durdurulması gerektiğini söyledi.

    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    Bana mutluluğun kokusunu verebilir misin Little Joe?
    GÜNCELLENDİ
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    Bogota'da güvenli olmayan köprü altlarında grafiti alanları oluşturuldu
    GÜNCELLENDİ
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 30. yılında anılıyor
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Ayakları yere basan şiirler: Taş Uğultusu
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz
    Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

    Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Zuhal Güneş ile "Nasıl bir yerel yönetim olmalı?" sorusundan yola çıkarak muhtarlık sürecini konuştuk.

    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi
    İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı
    KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

    KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

    Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor
    Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

    Satsuma cinsi mandalinaların yetiştirildiği İzmir Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor. Yurttaşlar, projeye karşı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

    GÜNCELLENDİ
    Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı
    Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı

    İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye ve ücret farkları için eylem yaptı.

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta
    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi talebiyle TBMM'ye önerge verdi.