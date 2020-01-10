10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde çalışamayan gazeteciler ülkesi

Burcu YILDIRIM

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’de gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü hapishane, işsizlik, örgütsüzlük ve sansürün gölgesinde kutladığını ifade etti. Türkiye’nin dünyada en çok hapishanede gazeteci bulunan 4 ülke arasında olduğunu belirten Ağbaba, ayrıca kriz koşullarında 5 bin 500 gazetecinin işsiz kaldığını söyledi.

10 Ocak Gazeteciler Günü'nde bilgi notu paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazetecilerin baskı, saldırı, tutukluluk ve güvencesizlik gölgesinde gazeteciler gününü kutladığını belirterek, 2018 yılında başlayan ekonomik krizin gazetecileri birinci dereceden etkilediğini söyledi. Ağbaba, "300’den fazla yerel ve ulusal basında dergi ve gazete kapandı. Kriz koşullarında 5 bin 500 basın ve yayın emekçisi işsiz kaldı. Geride bıraktığımız 2019 yılında Türkiye basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği 180 ülke arasında 157. sıradaki yerini korudu ve Türkiye’de hâlihazırda 130’a yakın gazeteci hapishanelerde yer almaktadır" dedi.

SENDİKALI GAZETECİLERE KIYIM

Türkiye’nin İran, Suudi Arabistan ve Çin ile birlikte dünyada en çok gazetecinin hapishanede bulunduğu 4 ülke arasında olduğunu ve Başkanlık rejimi ile medya üzerindeki baskı ve saldırıların arttığını belirten Ağbaba, “Son bir yılda 40’a yakın gazeteci ve köşe yazarı fiziki saldırıya maruz kalmıştır. 700 basın emekçisinin basın kartı iptal edilmiştir. Türkiye’de basın yayın sektöründe çalışan 86 bini aşkın emekçiden yalnızca 6 bin 500’ü sendika üyesidir. Sektörde çalışan işçilerin yalnızca yüzde 5’inin sendika üyeliği bulunmaktadır. Hürriyet gazetesinde 40’dan fazla çalışan sendika üyesi oldukları gerekçesi ile tazminatsız bir şekilde işlerine son verilmesi bunun en bariz örneğidir” diye seslendi.

Basın ve yayın iş kolununda sendikalaşmanın çok az olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “Gazeteciler örgütsüz gazeteciler güvencesiz. Özellikle matbaalarda yaklaşık olarak 3 bin işçinin kayıt dışı çalıştığı tahmin edilmektedir. Basın iş kolunda yüzde 6.8 sendikalaşma oranı varken sendikalı olan 6 bin 500 işçinin yalnızca 3 bine yakını toplu iş sözleşmesinde yararlanıyor” dedi.

EVRENSEL VE BİRGÜN'E İLAN CEZALARI

Basın emekçilerinin ve muhalif basın organlarının üzerindeki baskının medya alanında tek ses yaratma girişimi ile arttığını belirten Ağbaba, Evrensel ve BirGün gazetelerine Basın İlan Kurumunun “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması” ya da “Haber başlıkları” gerekçesiyle ilan ve reklam akışı durdurduğuna dikkat çekti. Ağbaba devletin resmi kurumu olan Anadolu Ajansı'nın, Sözcü gazetesinin aboneliğini tek taraflı sonlandırarak ambargo uguladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanına danışmanlık yapan Siyasi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfının (SETA) da gazetecileri yaptığı haberlerle fişlediğini hatırlatan Ağbaba, “İsim vererek çok sayıda muhalif gazetecinin yaptığı haberleri, sosyal medya paylaşımlarını ifşa eden raporda gazeteciler hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı'na danışmanlık da yapan bu vakfın ihbarcılık raporu daha ürkütücü bir gerçeği ortaya koydu. O da gazetecilerin bu sistematik tacizlerle otosansüre zorlanması gerçeğiydi” dedi.

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