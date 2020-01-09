10 Ocak, çalışamayan gazeteciler günü oldu

Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yapılan açıklamada; “10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı günleri özlemle bekliyoruz” denildi.

Gazetecilere sosyal ve yaşamsal haklar getiren 212 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan günün, yakın tarihe kadar Çalışan Gazeteciler Günü adıyla bayram olarak kutlandığı fakat bugün ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Ekonomik ve siyasal baskılara dayanamayıp kapanan gazeteler, televizyonlar… İşsiz kalan binlerce gazeteci… Gazeteciliğin suç sayıldığı… Habere ‘terör’ cezası verildiği… Gazetecilerin gözaltına alındığı, tutuklanıp cezaevine konulduğu bir dönemi yaşıyoruz.”

Türkiye’nin Basın Özgürlüğünde 180 ülke arasında 157’nci; Demokraside 167 ülke arasında 110’uncu; cezaevinde en çok gazeteci olan ülkeler arasında Çin’in ardından 2’nci sırada olduğuna dikkat çekilen açıklamada; “Bu utanç tablosundan kurtulup, demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara kavuştuğu bir Türkiye’yi ve 10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı günleri özlemle bekliyoruz” denildi.

TGS: DÖRT GAZETECİDEN BİRİ İŞSİZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne gazetecilerin işsizlik cenderesinde girdiğini belirtti.

TGS açıklamasında “Tüm sektörler içinde işsizlik oranının en yüksek olduğu medya sektöründe her dört gazeteciden biri işsiz.” dedi.

Sendika kayıtlarına göre; sadece 2019 yılında Hürriyet gazetesinden 46, BJK TV’den 40, Olay TV ve Olay FM’den 35, Star ve Güneş gazetelerinden 50 gazetecinin işsiz kaldığını belirten TGS açıklamasına şöyle devam etti: “Bu günü yeniden; çalışabilen, tutuklu olmayan, güvencesi olan gazeteciler günü yapabilmek için daha fazla mücadele ve daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var. 10 Ocak 1961’de Çalışan Gazeteciler Günü'nü mümkün kılan Türkiye Gazeteciler Sendikası, gelecek 10 Ocakları da bayram haline getirmeye kararlıdır.”

Basın Konseyi ise açıklamasında Çalışan Gazeteciler Günü adıyla bayram kutlandığını fakat bugün ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olduğunu vurgulandı. Basın Konseyi açıklamada “Bu utanç tablosundan kurtulup, demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara kavuştuğu bir Türkiye’yi ve 10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı günleri özlemle bekliyoruz” dedi.

"MÜCADELEMİZİ DE DAYANIŞMAYI DA BÜYÜTELİM"

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Kapanan, kapatılan yayınlar, işsiz bırakılan basın emekçileri, hak gaspları ile bir yılı daha geride bıraktığımızı vurgulayan G9 açıklamasında “Bu yılın en akılda kalanlarından biri işten çıkartılan basın emekçilerine Demirören Grubu tarafından tazminatlarının ödenmemesiydi. Hafızalarda yer edenlerden biri ise gazetecilere yönelik gözaltı, darp, engelleme, saldırı gibi birçok olayın önlenmemesi konusunda birinci derece sorumluluğu bulunan bir bakanın 'gazetecilik yapmaya' niyetlenmesiydi” dedi.

DFG: 10 OCAK ÇALIŞAMAYAN GAZETECİLER GÜNÜDÜR

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklamada “Türkiye'de 10 Ocak ‘çalışamayan’ gazeteciler günü olarak görüyor ve kutlamıyoruz” dedi.

‘SAHADAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDI’

Gazetecilerin yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımlarının suç olarak kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Birçok kesim tarafından ‘en büyük gazeteci hapishanesi’ olarak tanımlanan Türkiye'de 100’ü aşkın gazeteci, 10 Ocak gününü cezaevinde karşılıyor.” dedi.

‘METİN GÖKTEPE'Yİ ANIYORUZ’

İşsizlik, baskı, gözaltı, tutuklama, sansür ve oto sansürün olduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi: “10 Ocak vesilesiyle İstanbul Alibeyköy'de 24 yıl önce haber takibi sırasında gözaltına alındıktan sonra 8 Ocak günü işkence edilerek katledilen meslektaşımız Metin Göktepe'yi de saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm bu koşullara rağmen gerçeği gün yüzüne çıkartmak ve halka ulaştırmak için çaba sarf eden tüm gazetecileri baskılara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

VEKİLLERDEN MESAJ: ÖZGÜR BASINA KARŞI BASKILAR ARTIYOR

CHP Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Atila Sertel ve Süleyman Girgin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü üzerine açıklama yayınladı. Basının sorunlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını ve çok sayıda gazetecinin mesleğini yapamaz duruma geldiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer “İktidar yanlısı olmayan, özgür basına karşı baskılar artmaktadır. Basında yazan, çizen ve haber oluşturanlarının yaşadığı sorunlar, özellikle yerel basında, maliyetlerin katlaması ile yayının çıkmaz boyuta gelmesine neden olacak haldedir” dedi.

10 Çalışan Gazeteciler Günü’nün “Çalışamayan Gazeteciler Günü”ne dönüştüğünü belirten Atila Sertel “Eskiden gazete dağıtıcısı çocuklar ellerine gazeteleri alıp ‘yazıyor, yazıyor’ diye bağırıp gazete satarlardı. Bugün Türk basını için ‘yazıyor, yazıyor’ diyemiyoruz ancak ‘batıyor, batıyor’ diye bağırabiliriz” diye konuştu.

Süleyman Girgin ise "Türkiye’de gazetecilik mesleği zorlu bir dönemden geçiyor. Merkezinde iktidarın ve onun kontrolü altındaki medyanın olduğu bir süreç dünya standartlarında, etik ve bilimsel değerleri savunan dürüst gazeteciliğin altını oyuyor. Politik ve ekonomik sorunlar yumağına rağmen, mesleğini onuruyla sürdüren tüm gazetecilerin, medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, bugünün mesleğin sorunlarının konuşulmasına ve çözüm adımlarının atılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, O DA NE’

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla “Basın özgürlüğü, o da ne!” başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamasına basın patronlarının ve devletin tüm karşı girişimlerine rağmen 212 sayılı Basın Kanunu için canla başla uğraşan gazetecilerin 35 yıl sonra 8 Ocak 1996tarihinde öldürülen Metin Göktepe’yi özlemle anarak başlayan Tanrıkulu “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, binlerce gazetecinin AKP zoruyla işsiz bırakıldığı,yüzlercesinin sürgün edildiği, bir o kadarının da hapse atıldığı bir ortamda ne yazık ki meselenin emek boyutuna değinmeyi bile zorlaştırıyor” dedi.

Tanrıkulu AKP’nin gazeteciler ve basın emekçileri üzerindeki baskıcı politikalarına karşı direnç gösteren, boyun eğmeyen, gazeteciliğe ‘ekmek parası’ olarak değil ‘halkın haber alma hürriyeti’ gözüyle bakan ve ilkelerinden, meslek ahlakından şaşmayan gazetecilerin, her şeye rağmen çalıştığını belirterek “Bu vesileyle çalışan ve çalıştırılmayan, işsiz bırakılan, hapiste veya sürgünde olduğu için mesleğinden uzak tutulan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

HDP’Lİ TAYYİP TEMEL: GAZETECİLİK ÖLDÜRÜLMEKTE

HDP Van Milletvekili Tayip Temel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Türkiye’de yüzlerce gazetecinin 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü’ne cezaevinde gireceğini belirten Temel, “Türkiye medya ve ifade özgürlüğü bakımından Avrupa Konseyine üye devletler arasında her daim en kısıtlayıcı ülkelerden bir tanesi olma konumundadır. Ayrıca, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yayımladığı 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Raporu'nda Türkiye, 180 ülke arasında 157. sırada yer almaktadır” dedi.

“Geçmişte gazeteciler öldürülürken bugün ise gazetecilik öldürülmektedir denilebilir. Bu, işsizleştirme, itibarsızlaştırma, hedef gösterme, içeriklere müdahale, kriminalize ederek yargılama, tutuklama ve tazminat davaları ile yapılmaktadır.” diyen Temel, kaç gazetenin kapatıldığını, kaç gazetecinin işsiz kaldığını, gözaltına alınan kaç gazeteci olduğunu sordu. Temel Fuat’ın cevaplaması istemiyle “Türkiye’de yüzlerce gazetecinin tutuklanması ile halkın bilgi edinme ve haber alma hakkının gasp edildiğini düşünmekte misiniz?Türkiye’nin medya ve ifade özgürlüğü bakımından Avrupa Konseyine üye devletler arasında her daim en kısıtlayıcı ülkelerden biri olma gerçeğini değiştirmek için herhangi bir planlamanız bulunmakta mıdır?” sorularını yöneltti. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteciler ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü mahkemede karşılıyor

Basın özgürlüğü raporu: 2019 ne özgürlük yılı oldu ne de reform

Sendikalaştıkları için işten atılan Hürriyet çalışanları: Sendikamız ile güçlüyüz!

Basın meslek örgütleri: Gazetecilik yapmak ve direnmekten başka çare yok

Reklam