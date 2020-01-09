09 Ocak 2020 17:11

10 Ocak, ça-lı-şa-ma-yan gazeteciler günü oldu

Meslek örgütleri ve bazı milletvekilleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne dair mesajlar yayımladı. Açıklamalarda basında artan işsizliğe ve baskılara vurgu vardı.

Fotoğraf: Pixabay

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    Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yapılan açıklamada; “10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı günleri özlemle bekliyoruz” denildi.

    Gazetecilere sosyal ve yaşamsal haklar getiren 212 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan günün, yakın tarihe kadar Çalışan Gazeteciler Günü adıyla bayram olarak kutlandığı fakat bugün ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi; “Ekonomik ve siyasal baskılara dayanamayıp kapanan gazeteler, televizyonlar… İşsiz kalan binlerce gazeteci… Gazeteciliğin suç sayıldığı… Habere ‘terör’ cezası verildiği… Gazetecilerin gözaltına alındığı, tutuklanıp cezaevine konulduğu bir dönemi yaşıyoruz.”

    Türkiye’nin Basın Özgürlüğünde 180 ülke arasında 157’nci; Demokraside 167 ülke arasında 110’uncu; cezaevinde en çok gazeteci olan ülkeler arasında Çin’in ardından 2’nci sırada olduğuna dikkat çekilen açıklamada; “Bu utanç tablosundan kurtulup, demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara kavuştuğu bir Türkiye’yi ve 10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı günleri özlemle bekliyoruz” denildi.

    TGS: DÖRT GAZETECİDEN BİRİ İŞSİZ

    Türkiye Gazeteciler Sendikası da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne gazetecilerin işsizlik cenderesinde girdiğini belirtti.

    TGS açıklamasında “Tüm sektörler içinde işsizlik oranının en yüksek olduğu medya sektöründe her dört gazeteciden biri işsiz.” dedi.

    Sendika kayıtlarına göre; sadece 2019 yılında Hürriyet gazetesinden 46, BJK TV’den 40, Olay TV ve Olay FM’den 35, Star ve Güneş gazetelerinden 50 gazetecinin işsiz kaldığını belirten TGS açıklamasına şöyle devam etti: “Bu günü yeniden; çalışabilen, tutuklu olmayan, güvencesi olan gazeteciler günü yapabilmek için daha fazla mücadele ve daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var. 10 Ocak 1961’de Çalışan Gazeteciler Günü'nü mümkün kılan Türkiye Gazeteciler Sendikası, gelecek 10 Ocakları da bayram haline getirmeye kararlıdır.”

    Basın Konseyi ise açıklamasında Çalışan Gazeteciler Günü adıyla bayram kutlandığını fakat bugün ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olduğunu vurgulandı. Basın Konseyi açıklamada “Bu utanç tablosundan kurtulup, demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara kavuştuğu bir Türkiye’yi ve 10 Ocak’ların Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanacağı günleri özlemle bekliyoruz” dedi.

    "MÜCADELEMİZİ DE DAYANIŞMAYI DA BÜYÜTELİM"

    G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Kapanan, kapatılan yayınlar, işsiz bırakılan basın emekçileri, hak gaspları ile bir yılı daha geride bıraktığımızı vurgulayan G9 açıklamasında “Bu yılın en akılda kalanlarından biri işten çıkartılan basın emekçilerine Demirören Grubu tarafından tazminatlarının ödenmemesiydi. Hafızalarda yer edenlerden biri ise gazetecilere yönelik gözaltı, darp, engelleme, saldırı gibi birçok olayın önlenmemesi konusunda birinci derece sorumluluğu bulunan bir bakanın 'gazetecilik yapmaya' niyetlenmesiydi” dedi.

    VEKİLLERDEN MESAJ: ÖZGÜR BASINA KARŞI BASKILAR ARTIYOR

    CHP Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Atila Sertel ve Süleyman Girgin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü üzerine açıklama yayınladı.  Basının sorunlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını ve çok sayıda gazetecinin mesleğini yapamaz duruma geldiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer “İktidar yanlısı olmayan, özgür basına karşı baskılar artmaktadır. Basında yazan, çizen ve haber oluşturanlarının yaşadığı sorunlar, özellikle yerel basında, maliyetlerin katlaması ile yayının çıkmaz boyuta gelmesine neden olacak haldedir” dedi.

    10 Çalışan Gazeteciler Günü’nün “Çalışamayan Gazeteciler Günü”ne dönüştüğünü belirten Atila Sertel “Eskiden gazete dağıtıcısı çocuklar ellerine gazeteleri alıp ‘yazıyor, yazıyor’ diye bağırıp gazete satarlardı. Bugün Türk basını için ‘yazıyor, yazıyor’ diyemiyoruz ancak ‘batıyor, batıyor’ diye bağırabiliriz” diye konuştu.

    Süleyman Girgin ise "Türkiye’de gazetecilik mesleği zorlu bir dönemden geçiyor. Merkezinde iktidarın ve onun kontrolü altındaki medyanın olduğu bir süreç dünya standartlarında, etik ve bilimsel değerleri savunan dürüst gazeteciliğin altını oyuyor. Politik ve ekonomik sorunlar yumağına rağmen, mesleğini onuruyla sürdüren tüm gazetecilerin, medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, bugünün mesleğin sorunlarının konuşulmasına ve çözüm adımlarının atılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

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