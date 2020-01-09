Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ta geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi. Abdülmehdi-Çavuşoğlu görüşmesine Türk ve Iraklı heyet de katıldı. Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter'dan da "Kardeş Irak’la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Bağdat’tayız" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat’ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, görüşmede Salih'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirterek, şu ifadeler yer verdi:

"Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik. Irak'ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik."

Çavuşoğlu ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu: "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" dedi. (AA)