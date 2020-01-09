Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak yabancı güçlerin çatışma alanı olmasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ta geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu daha sonra Bağdat’ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Irak'ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını vurguladık. Bölgedeki gerginliği azaltmak için beraber yapabileceklerimizi değerlendirdik" mesajını paylaştı.

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Çavuşoğlu'nun bir sonraki durağı ise Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim oldu. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu: "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" dedi.

Hekim ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Irak'ın yeniden inşasına yönelik çalışmalarda bazı zorluklarla karşılaşılırken, Irak'ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine herkesin saygı duyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gerginlikten tüm tarafların rahatsız olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya da devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD ve İran'dan gelen, göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam etmemiz lazım” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim de “İkili ilişkilerle bölgeyi ilgilendiren gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Irak'ın iç barışının sağlanması için çatışma alanı olmaması gerektiğini anlattık” dedi. (AA)