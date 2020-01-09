İstanbul’da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesinin ardından İzmir’de de 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasına iletti.

DHA'nın haberine göre İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simit için fiyat artışı yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna zam yapılması için teklif sunduklarını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, esnaftan gelen talep üzerine fiyatın 1 lira 75 kuruş olarak belirlenebileceğini dile getirdi. Üst birliğin Valilikten ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden onay alarak kendilerine yanıt vereceğini ifade eden Erişen, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü. Erişen, "Fiyatların artması için taleplerimizi ilettik, bekliyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA

İzmir'de simit fiyatının 1 yılı aşkın süredir aynı seyrettiğini anlatan Mehmet Şükrü Erişen, "Zorunda kalmadıkça zam taraftarı değiliz. Ama İstanbul ile karşılaştırıldığında her zaman fiyatlar yüzde 25 aşağıda" dedi. Erişen, şöyle devam etti:

"Kırsal alandaki kiralar ile merkezi karşılaştırdığınızda masraflar değişiyor. Teklifimizi sunduk, araştırılıyor. Haklıysak komisyon da bizim istediğimiz gibi karar verecek. Maliyetler önümüzde. Geçen yıl 65 liraya aldıkları sıvı yağ 105 liraya çıktı. Esnaf sıkıntılarını bizimle paylaşıyor. Acil olarak fiyat artışı talebi var. Aslında yapılan zam, satışları etkiliyor. İlk 3 ay işler düşer. 3 aydan sonra insanlar hak veriyor. Piyasaya bakıp satışları artırıyor. Bu ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir an önce kararın çıkmasını istiyoruz" (EKONOMİ SERVİSİ)

İstanbul'da simide zam: 1 lira 75 kuruş olan simit artık 2 lira

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