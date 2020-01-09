'31 Mart seçimleri Büyükçekmece Davası'nda tutuklu sanık kalmadı

AKP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'yle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla biri tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ifade verdi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Özgür Samanlı getirilirken, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katıldı.

AKGÜN, BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu Mehmet Özgür Samanlı'yı belediye personeli olduğu için tanıdığını belirten Hasan Akgün, savcılığa yağtığı savunmayı tekrarladı. 44 yıldır belediye ve kamu hizmeti yaptığını belirten Akgün, davada yer almasını komplo olarak tanımladı ve beraatini talep etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Talat Üstündağ da Florya'da bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve Hasan Akgün'ü çalıştığı yerde hissedar olması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti. Üstündağ, "Diğer isimleri tanımam. Olayla alakam yok, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

BU DAVA TELAFİ EDİLEMEYECEK YERE GİDİYOR

Avukat beyanların alınmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı, "3 ve 7 yaşında olan iki tane çocuğum var. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesinde personel olarak çalışmaktır. Beraatimi talep ediyorum, bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum" ifadesini kullandı.

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Samanlı'nın tutuklu geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Müşteki AKP vekiline savunmalara karşı beyanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin "Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik", "Seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı" ve "seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi" suçlarından 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. (HABER MERKEZİ)

Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu: Nüfus müdürü AKP'li çıktı