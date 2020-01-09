Teksim işçileri zam hakkını eylemle aldı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İstanbul Merter’de bulunan Teksim Tektil’de, TEKSİF’ten istifa edip DİSK/Tekstil’e üye olan işçilerin sözleşme zammından faydalandırılmaması üzerine yapılan eylem kazanımla sonuçlandı. Patron geri adım atarken, işçiler 2019 Aralık ayından itibaren zam farkını da alacak.

200’e yakın işçinin çalıştığı fabrikada örgütlü TEKSİF yöneticileri patronla sendikaya üye olmayan işçilerin sözleşmeden faydalanmamasınıiçeren protokol imzaladı. Protokol sonrası DİSK/Tekstil üyesi 50’nin üzerinde işçi, dayanışma aidatıödediği halde sözleşmeden faydalanamadı. Tepki gösteren işçiler gece vardiyası çıkışında evlerine gitmedi, sabah gelen işçiler ise iş başı yapmadı. 50’nin üzerindeki işçinin katıldığı eylem üzerine patron geri adım attı. Fabrika önünde DİSK/Tekstil önlükleriyle toplanan işçiler adına konuşan Adem Mercan, taleplerinin kabul edildiğini söyledi. Aralık ayı itibariyle tüm haklardan faydalanabileceklerinin söylendiğini ifade eden Mercan, “Eksik yatırılan paraların hesabımıza yatırılacağını söylediler. Bundan sonraki aylarda da TEKSİF’e üye işçilerin faydalandığı tüm haklardan faydalanabileceğimizi tebliğ ettiler. Talebimizin arkasında durup kazandık. Birlikte hareket ettiğimizde kazandığımızı öğrenmiş olduk” diye konuştu.

HAKLARI HEP İŞÇİLER ALDI

DİSK/Tekstil Merter Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu da “Buraya direniş yaparak bir sendika soktuk. Hep beraber, 90 gün boyunca bu direniş çadırına gidip gelen sizlerdiniz. Ancak daha sonra burada sendika yokmuş gibi bir tutum sergilendi. 600 olan işçi sayısı 200’lere düştü. Çayı ortadan kaldırıldı, eylemi yapan sizdiniz. Çay geri geldi, koşa koşa biz hallettik dediler. İstirahatli olan arkadaşların hakları yıllardır ödenmiyordu, siz aldınız koşa koşa yine biz hallettik dediler. Şimdi de sendikacıyım diye birinin yapmayacağı şeyi yaptılar işverenle protokol imzaladılar,TEKSİF’e üye olmayan hiç kimse bu haklardan yararlanmayacak diye. Ama 50 işçi birleşerek bunu da tersine çevirdi” diye konuştu.