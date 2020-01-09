09 Ocak 2020 15:59

Dünya ekonomisi iki yıl daha düşüşte

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2020 için yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya çekti.

Mali kriz grafiği

Fotoğraf: Pixabay

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    Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4’e, 2020 için yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya çekti. Bu rakamlar dünya ekonomisindeki durgunluğun iki yıl daha süreceğinin göstergesi.

    Dünya Bankasının, "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda küresel ekonomik görünümde halen bazı aşağı yönlü baskıların olduğu ifade edildi. Rapora göre, büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarının artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimler görülmesi gibi ihtimallerin gelecek dönemde dikkate değer riskler arasında yer alıyor.

    RAPOR TÜRKİYE İÇİN HÜKÜMET KADAR İYİMSER DEĞİL

    Dünya Bankasının raporunda gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise 2019 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3,5 seviyesine, 2020 için yüzde 4,6’dan yüzde 4,1’e, 2021 için yüzde 46’dan yüzde 4,3’e düşürüldü.

    Türkiye için 2019’a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019’da daralma olmayacak. Raporda, 2020 büyüme tahmini, hükümetin yüzde 5 hedefine rağmen, yüzde 3’te sabit tutuldu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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