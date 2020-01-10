10 Ocak 2020 04:52

Ford işçisi yazdı: Son sözü söylemeyi bize bırakın!

Metal işçileri, sendikaları uyarıyor: Siz sendika yöneticileri, taslağı madem bize sorup yaptığınızı söylüyorsunuz, o zaman son sözü söylemeyi de bizlere bırakın!

Metal sendikaları başkanları basın açıklaması yapıyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Bir Ford Otosan işçisi
    Kocaeli

    Hepimizin bildiği üzere MESS sözleşmesinde ara buluculuk sürecinde uzlaşmazlık tutanağı tutuldu. Şimdiki aşama ise grev kararı almak olacak. Grev kararı almadan hemen öncesinde MESS 10 Ocak tarihinde sendikalardan görüşme talep etti. MESS’in bu talebinin hemen öncesinde metal iş kolunda örgütlü 3 sendika bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu ama bu açıklamalar bizler için tatmin edici olmadı.

    Bu arkadaşlar suya sabuna dokunmadan 10, 15 ve en son 20 dakikalık duruşlarla MESS'e tepkisini göstereceklerini söyleyedursunlar bu eylemler bizim için yeterli değil. Bütün işçiler bunun farkında, en az 30 dakikadan başlayıp, kademe kademe 1 saat, 2 saat şeklinde olmalı duruşlar. Eğer gerçekten dert patronları uyarmaksa... Çünkü hat hızını artırarak aradaki açığı kapatıyorlar, olan yine bize oluyor. Madem tepki verilecek o zaman hat hızı ile oynanmasına izin vermemesi gerekir sendikacıların. O duruşlar hat hızlandırılarak, işçileri kan ter içinde bırakarak çalışmaya neden oluyorsa, günün sonunda bir vardiyada aynı sayıda araç çıkıyorsa düpedüz göz boyama için yapılmıştır. Üstelik işçi bu durumu bildiği için bu duruş kararına da sendikanın “Uyarı eylemleri yapıyoruz, şöyle kararlıyız, böyle kararlıyız” açıklamalarına da itibar etmiyor.

    Ayrıca birçok fabrikadan bizlerin kulağına gelen söylentilerde sözleşme masada yüzde 12, yüzde 13 en fazla yüzde 15’le bitirilecekmiş. Bizler sonucun bu şekilde olduğu sözleşmeyi kabul etmeyiz. Bizler açlıkla mücadele ederken, patronlar servetlerine servet katıyor. Bizler buna seyirci kalmamalıyız, ne kadar ekmek o kadar köfte. Siz sendika yöneticileri taslağı madem bize sorup yaptığınızı söylüyorsunuz, o zaman son sözü söylemeyi de bizlere bırakın. Sözleşme işçilere sorulmadan imzalanmasın. Olması gereken bu. Yalandan, göstermelik eylemlerden de sendikaların aldığı ne idüğü belirsiz kararlardan da bıktık, usandık. Biz hakkımız olanı istiyoruz.

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