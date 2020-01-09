ABD Kongresinde İran tartışması

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilimin askeri açıdan düşmesinin ardından ABD Kongresinin iki kanadı Trump yönetimi tarafından bilgilendirildi. Amerikan’ın Sesinin haberine göre, Cumhuriyetçiler Trump’ın arkasında dururken, Demokrat bazı Kongre üyeleri Trump’ın İran politikasının başarısız olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyon kararının alınmasında etkili olduğu belirtilen istihbarat konusunda soru işaretlerini gündeme getirdi. Engel, “ABD’ye yönelik açık ve yakın bir tehdidin olduğu bize söylendi. Bundan pek emin değilim” dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Kongre’nin Trump’ın İran konusunda atabileceği askeri adımları sınırlamak amacıyla “Savaş Yetkisi Yasası” tasarısını bu hafta oylayacaklarını belirtti.

"TRUMP'IN DÜŞÜNMEDEN ATTIĞI ADIMLAR YÜZÜNDEN SAVAŞIN EŞİĞİNDEYİZ"

Demokrat Senatör Chris Van Hollen “Trump’ın İran’la nükleer anlaşmayı çöpe atma kararı ve düşünmeden attığı adımlar yüzünden hâlâ savaşın eşiğindeyiz. Trump İran’ın Irak’taki nüfuzumuzun altını oyma amacına ulaşmasına yardımcı oluyor. Kimse daha güvende değil. Hasarın onarılması konusunda bir plan ya da strateji de yok” yorumunda bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler ise Trump’ın arkasında. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Senatör James Inhofe, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in ”Savaş istemiyoruz” açıklamalarına atıfta bulunarak “İranlılar’ın da iş birliğiyle Başkan gerilimi azalttı. Bence Başkan’ın sözleri yeterince açıktı. Müzakerelere başlayacağız. Her ikisi de müzakere etmek istediklerinin mesajını veriyor. Kapı açık” ifadelerini kullandı.

"GERİLİMİ BARIŞÇIL ŞEKİLDE SONA ERDİRMEK ÜZERE BİR FIRSAT"

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch de Trump’ın gerilimi düşürdüğü ve yeniden diplomatik bir rotaya girildiği görüşünü dile getirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın yapmış olduğu konuşmayla, İran’la gerilimi barışçıl bir şekilde sona erdirmek üzere bir fırsat yarattığını savundu, Trump’ın ortaya koyduğu önerinin her iki tarafın kazanacağı bir öneri olduğunu söyledi. (DIŞ HABERLER)

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