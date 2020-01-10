Yünsa işçileri: Sözleşmeye rağmen asgari ücretten kurtulamadık

Tuncay SAĞIROĞLU

Çerkezköy

Tekstil grup sözleşmesi kapsamında olan fabrikalarda işçiler yine asgari ücrete mahkûm edildi. Sözleşmeyi imzalayan TEKSİF yetkililerinin kendilerini kandırdığını belirten Yünsa işçilerinin tepkileri dinmiyor. İşçiler TEKSİF Çerkezköy Şube Başkanı Mürsel Türkan’ın tepki nedeniyle fabrikaya gelemediğini belirtirken, Türkan ise “Temsilcinin inisiyatifini kırmak istemedim” diyor. Türkan ücretlerin asgari ücretin altında kalmasına dair ise “6 yıllık işçiler için durum maalesef böyle” dedi.

On binin üzerinde işçiyi ilgilendiren tekstil grup sözleşmesi görüşmeleri geçen sene nisan ayında başlamış, işçilerin greve çıkmasına saatler kala TEKSİF de bağlı olduğu Türk-İş’in kamu sözleşmesinde olduğu gibi tekstil sözleşmesinde yüzde 8’e imza atmıştı.

ŞUBE BAŞKANI FABRİKAYA GİREMİYOR

Şu an 1100 işçinin çalıştığı Çerkezköy OSB’de bulunan Yünsa’da, işçilerin tepkisinden dolayı TEKSİF Şube Başkanı Mürsel Türkan fabrikaya giremiyor. Kendilerine birçok vaatte bulunulduğunu ifade eden bir Yünsa işçisi, “Patronlar 7 artı 4 verdiğinde olmaz deyip greve çıkarız dediler. Ama bir gece sonra 8 artı 4’e imza attılar. Biz o zaman da doğru dürüst bir sözleşme yapılacaksa biz greve gidelim dedik. Ama yine masada satıldık” dedi.

Başka bir Yünsa işçisi de “Sözleşme imzalanınca Şube Başkanı fabrikaya geldi ve sözleşmeyi savununca elimizden güvenlikçiler aldı. Fabrikaya jandarma geldi. Bizim ekmeğimizle oynadılar. Şimdi Şube Başkanı fabrikaya gelemiyor. İşçinin tepkisi hâlâ devam ediyor. Fabrikadaki sendika temsilcisi ise ‘Ne yapalım bakan devreye girdi, fabrika askeriyenin işlerini aldı’ diyerek patron temsilcisi gibi konuşuyor. Oysa işlerin en yoğun olduğu dönemde greve çıksaydık haklarımızı alırdık. Ama sendika sanki işçiyi değil patronu kolluyor” diye konuştu.

‘YİNE ASGARİ ÜCRETE TALİM EDİYORUZ’

Hiçbir şey kazanamadıklarını ifade eden başka bir Yünsa işçisi de “Yıllardır asgari ücretten kurtulamıyoruz. Asgari ücret belirlendi ve yine bizim ücretleri geçti. Biz hiçbir zaman asgari ücretten kurtulamıyoruz” dedi. İşçi ayrıca asgari ücrete yapılan zammın da yeterli olmadığını söyledi: “Asgari ücreti bugün 3 bin lira da yapsan yetmez. Yapılan zamlar, vergiler yapılan zammı alıp götürecek. Ama hükümet işçiden daha çok patronları koruduğu için bu kadar olacağını tahmin ediyorduk. Bunun sorumlusu da sendikalardır.”

‘ÜCRETİMİZİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ’

Yünsa’da sosyal haklar ve ikramiyeler ücrete eklenerek aylık olarak veriliyor. Her ay bordro alamadıklarını ifade eden işçiler çıplak ücretlerinin de tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyor. Bir de bunun üzerine fazla mesai ücretleri eklenince işler daha da karışıyor. “Fabrikada ‘Ücretimiz ne’ diye sorduğumuzda yetkililer giydirilmiş ücreti söylüyorlar. Bunun için kafalar çok karışık. Sözleşmede sosyal haklara yapılan zamların ne olduğunu bilmiyoruz” diyen işçi ikramiye ve sosyal hakların ücretten ayrılarak ödenmesini istiyor.

Başka bir işçi ise “Bazı bölümler yedili sistem ile çalışıyor, bazı bölümlerde ise 12 saat çalışma oluyor. İnsanların günlük hayatları alt üst oluyor” diye konuştu.

‘SORUNLARIMIZI ANCAK BİRLEŞEREK ÇÖZERİZ’

Görüşmemizin ilk başlarında çözümü “Sendikacıların değişmesi ve sendikanın işçilerin yanında olması” diye tarif eden işçiler, ilerleyen dakikalarda çözümün işçilerin birliğinden geçtiği fikrinde birleşiyorlar. Bir Yünsa işçisi, “Fabrika içinde sendika taraftarları ve karşıtları diye zaten bir bölünme var. Bunu gidermeliyiz. Herkes işçinin çıkarı etrafında birleşmeli. Metal işçilerinin sözleşmesi var. Onlar eylem yapıyorlar. Biz bir tane bile eylem yapmadan sözleşme imzaladık. İşçiler ayaklanırsa her şey düzelir” dedi.

TÜRKAN: TEMSİLCİNİN İNİSİYATİFİNİ KIRMAK İSTEMEDİM

TEKSİF Çerkezköy Şube Başkanı Mürsel Türkan ise “Eskisi gibi olmasa da Yünsa’ya gidiyorum. Benim şube sekreterim, temsilcilerim var, onlar ilgileniyor. Önceden her hafta giderken işçi arkadaşlarla sürekli görüşünce bütün sorunları bana iletiyorlardı. Bu da temsilciyi devreden çıkarıyordu. Temsilcinin inisiyatifini kırmak istemiyorum” dedi.

Sosyal haklar ve ikramiyelerin ücretlere yansıtıldığını ifade eden Türkan, “Grup sözleşmesinde bütün fabrikalarda böyle. Sözleşme döneminde işçilerden ayrılması için öneri geldi. Ben de başkanlar kuruluna taşıdım. Ama diğer şube başkanları ikramiyeleri gecikiyor, parça parça veriliyor diye kabul etmedi” diye konuştu.

Türkan bir yandan “Sözleşmede araya bakan girdi ve imzalandı” cümlesinin doğru olmadığını söylerken, diğer yandan “Elbette araya girenler oldu ama biz kendi fikrimiz doğrultusunda hareket ettik” dedi.

Ücretlerin asgari ücretin altında kalması konusunda ise “6 yılın altındakiler maalesef bu durumda. Ama 10-15 yıllıklar asgari ücretin üstünde” dedi.

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