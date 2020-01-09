09 Ocak 2020 15:27

AB Konseyi Başkanı Michel'den, Ruhani'ye "Gergin girişimlerden kaçının" çağrısı

AB Konseyi Başkanı Michel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinde, gerginliği artıracak girişimlerinden kaçınılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Kremlin.ru/Wikimedia Commons(CC BY 4.0)

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    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede gerginliği artıracak girişimlerinden kaçınılması ve Tahran yönetiminin geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınması çağrısında bulundu.

    AB Konseyi Başkanı Michel ve Ruhani telefonda görüştü. AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Michel, Ukrayna Havayollarına ait uçağın dün İran'ın başkenti Tahran'da düşmesiyle ilgili taziyelerini iletti. Michel, bölgesel duruma ilişkin AB'nin gerginliği azaltmak için tüm taraflarla irtibat kurmaya hazır olduğunu aktardı. Bölgede gerginliği artıracak girişimlerinden kaçınılması çağrısında bulunan Michel, İran nükleer anlaşmasının yıllar süren müzakereler sonrasında elde edilen büyük bir kazanım olduğunu, Tahran yönetiminin geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınması gerektiğini ifade etti. Michel, AB'nin çıkarları gereği üye ülkelerle işbirliği yaparak uluslararası bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani de AB'nin bölgede sorumlu ve istikrar sağlayan bir rol oynadığını savundu. (DIŞ HABERLER)

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